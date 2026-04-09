Meseria plătită cu 2.300 de euro pe care nimeni nu o mai vrea. ”Este foarte greu să găsim oameni”

Crescătorii de animale din districtul Patnos, în provincia Agrı din estul Turciei, se confruntă cu o lipsă tot mai gravă de păstori. FOTO: Getty Images

Crescătorii de animale din districtul Patnos, în provincia Agrı din estul Turciei, se confruntă cu o lipsă tot mai gravă de păstori, chiar dacă oferă pentru un sezon salarii între 100.000 și 120.000 de lire turcești, adică aproximativ până la 2.300 euro.

Odată cu venirea primăverii, localnicii din zonele montane ale districtului, care trăiesc în principal din creșterea animalelor, spun că găsesc tot mai greu oameni dispuși să se ocupe de turme.

Deși sumele oferite sunt considerate ridicate pentru muncă sezonieră, interesul pentru această meserie scade de la un an la altul. În special în rândul tinerilor, interesul pentru această ocupație este tot mai redus, ceea ce accentuează deficitul de forță de muncă din regiune.

Din cauza costurilor și a lipsei de personal, unii săteni ajung să își ducă singuri turmele la păscut, scrie ekonomi.haber7.com.

Menekşe Sevinc, care își ajută familia la îngrijirea animalelor pentru că nu au reușit să angajeze un păstor, spune că situația devine tot mai apăsătoare.

„Chiar dacă oferim în această perioadă salarii sezoniere între 100.000 și 120.000 de lire, este foarte greu să găsim păstori. În trecut, tinerii făceau această meserie, dar acum nimeni nu mai vrea să urce în zonele înalte. Suntem nevoiți să pășunăm singuri turma”, a declarat ea.

Femeia a explicat că familia pleacă dis-de-dimineață și rămâne la munte până seara, iar munca este obositoare și greu de dus singur când ai turme mari. În opinia sa, tot mai mulți tineri preferă viața de la oraș în locul unei ocupații solicitante și izolate.

Potrivit localnicilor, păstoritul își pierde atractivitatea tocmai pentru că este o meserie grea, care cere mult efort și rezistență. Ei avertizează că numărul celor dispuși să o practice scade în fiecare an și spun că sectorul ar putea deveni din nou atractiv doar dacă sprijinul acordat creșterii animalelor va fi majorat, iar păstorii vor primi stimulente speciale.