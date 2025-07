Misterioasa placă tectonică „Pontus” a fost descoperită după 160 de milioane de ani și rescrie istoria geologică a Pământului

„Pontus”, o placă tectonică ascunsă timp de peste 160 de milioane de ani, a fost descoperită sub Oceanul Pacific, iar această descoperire rescrie istoria geologică a Pământului, scrie Daily Galaxy.

Cunoscut sub numele de Pontus, acest gigant tectonic acoperea odată aproximativ un sfert din Oceanul Pacific. De-a lungul anilor au fost diverse speculații privind existența sa a, dar abia acum, folosind progresele în datele seismice, cercetările de teren și modelarea computerizată, oamenii de știiiți au putut confirma prezența acesteia.

?Overview :- A long-lost tectonic plate dubbed 'Pontus' was recently discovered by chance by scientists studying ancient rocks in Borneo.



