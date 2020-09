Indicele glicemic, secretul unei alimentații bune. Este cea mai bună armă împotriva diabetului

Lygia Alexandrescu, specialist în nutriție, spune că respectarea unui indice glicemic moderat ajută atât la eliminarea kilogramelor în plus, cât și la menținerea siluetei potrivite.

„De câte ori ne propunem să ținem o dietă ne uităm pe internet, vedem cine ce vedetă a mai ținut, cine ce prietenă a mai ținut dietă și au avut rezultate, urmărim dietele celebre care tot apar, dispar sau se mențin, dar cu rezultate de moment. Până la urmă, este important care este mecanismul acestor metode de a scădea în greutate”, explică specialista în nutriție.

Potrivit specialiștilor, unul dintre secrete este monitorizarea indicelui glicemic

„Ce este important de ales din piramida alimentară de fapt nu este un anumit tip de aliment sau o combinație corectă. Toate alimentele sunt permise, însă trebuie să înțelegem că există un factor foarte important în procesul de slăbire și anume aportul de insulină. Întotdeauna, medicii diabetologi recomandă ca stimularea de insulină să fie făcută cât mai blând astfel încât să nu obosim foarte tare pancreasul. Un astfel de răspuns putem avea prin consumarea alimentelor cu un indice glicemic mic, adică există alimente pe care le putem consuma în orice cantitate fără ca organismul să resimtă și fără ca pancreasul să se simtă forțat să elibereze insulină multă pentru a neutraliza glicemiile mărite.



La începutul anilor 80, la Univeristatea din Toronto, un grup de cercetători a instituit această valoare, această constată să îi spunem pentru fiecare aliment în parte, ea variază între 0 și 100 și s-au împărțit astfel alimentele în alimente cu indice glicemic mic, moderat și crescut. Undeva până la 0,55 vorbim despre alimente cu indice glicemic mic, cel pe care îl putem consuma în orice cantitate. Apoi vin alimentele cu indice glicemic mediu la care trebuie să avem grijă și cele cu indice glicemic mare la care trebuie avută foarte multă grijă și trebuie bine controlate din punct de vedere cantitativ și al orii la care le ingerăm, pentru că și ora este foarte importantă”m a explicat Lygia Alexandrescu.

Indicele glicemic, secretul unei alimentații bune

Alimentele dulci au indici gicemici mari. Aceste produse trebuie evitate în a doua parte a zilei

A mânca un produs cu încărcătură glicemică mare în a doua jumătate a zilei înseamnă risc de creștere a nivelului glicemiei, trigliceridelor, dar și de a avea depuneri abdominale de grăsime: „ Indici glicemici mare au toate alimentele care sunt dulci, deci tot ce conține zahăr rafinat, produse de patiserie, pâinea albă, acele sucuri nu mai vorbim, sucurile proaspăt stoarse, deci de fruct efectiv, de măr, de portocală fără fibră practic ne ducem spre indice glicemic 90-100, banana este cu indice glicemic mare. Toți carbohidrații: orezul, cartoful, cartoful dulce are indice glicemic mediu, deci poate fi consumat un pic mai relaxat spre deosebire de cartoful alb și roșu care au indice glicemic peste 70”.

Deseori, indicele glicemic poate fi influențat și de felul în care alegi să consumi un anumit aliment: „Un cartof copt sau fiert în coajă și consumat un pic rece are un indice glicemic mai mic, undeva în jur de 60-62 spre deosebire de un cartof copt și consumat fierbinte atunci 88”.

Alege alimentele cu un indice glicemic mic sau mediu

Optează pentru alimente cu indice glicemic mic și mediu. Astfel, vei putea mânca un pic mai mult din punct de vedere cantitativ, iar pe cântar nu se va vedea nicio diferență.