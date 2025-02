O actriţă celebră din serialul "Meteor Garden" a murit din cauza gripei la 48 de ani

Actriţa Barbie Hsu era cunoscută pentru rolul pe care l-a jucat în îndrăgitul serial "Meteor Garden". Foto: Getty Images

Actriţa taiwaneză Barbie Hsu, care a devenit celebră în Asia de Est datorită rolului principal interpretat în 2001 în serialul TV "Meteor Garden", a murit din cauza gripei la vârsta de 48 de ani, a anunţat luni sora ei, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Cunoscută de public şi sub numele de "Big S", actriţa taiwaneză a murit în timpul unei vacanţe petrecute alături familia sa în Japonia, a dezvăluit sora ei mai mică, Dee Hsu, într-o declaraţie care a devenit cea mai căutată ştire pe platforma chineză de microblogging Weibo.

"Sora mea cea dragă şi bună la suflet, Barbie Hsu, a murit de pneumonie cauzată de gripă şi, din păcate, ne-a părăsit", a declarat Dee, cunoscută sub numele de "Little S".

"Am fost recunoscătoare că am fost sora ei în această viaţă şi că am putut să avem grijă una de cealaltă şi să petrecem timp împreună. Îi voi fi mereu recunoscătoare şi îmi va fi dor de ea!", a adăugat Dee Hsu, în vârstă de 46 de ani.

Cele două surori au devenit cunoscute atunci cântau în grupul lor pop S.O.S., însă rolul principal interpretat de Barbie Hsu în serialul romantic taiwanez "Meteor Garden" i-a cimentat popularitatea în rândul publicului asiatic.

Barbie Hsu a fost căsătorită cu rapperul sud-coreean Koo Jun-up, cunoscut şi sub numele de "DJ Koo", timp de aproape trei ani, după ce a pus capăt căsniciei sale de 11 ani cu antreprenorul chinez Wang Xiaofei. Artista avea doi copii.

Potrivit AFP, asociaţia pentru drepturile animalelor PETA s-a declarat "devastată" de moartea lui Barbie Hsu, menţionând că aceasta a fost "una dintre primele şi cele mai mari vedete" care au susţinut-o.

În timp ce cariera ei intrase în declin în ultimii ani, serialul "Meteor Garden", în care artista taiwaneză a jucat în 2001, a fost readaptat în 2018 într-o nouă producţie ce a fost lansată pe Netflix.