O actriță de 57 de ani a povestit cum a rămas falită. Filmare virală, făcută din mașina sa

Având un master în administrație de afaceri și marketing, Celeste Gay a lucrat ca editor în Washington, DC, iar în Memphis a fost manager de program. Sursa foto: captură video YouTube / @I Am Celeste Jona

Celeste Gay a apărut în filmele "Never Alone" (2022), "The Bad Visitor" (2023) şi "Never Stop Believing" (2025), însă, rolurile pe care le-a interpretat nu i-au adus faima pe care şi-o doreşte. Dimpotrivă. A ajuns să nu aibă niciun ban la 57 de ani şi datorii. Ea a povestit pe YouTube cum a rămas falită, iar filmarea emoţionantă, pe care a făcut-o în maşină, este virală, au relatat jurnaliştii de la CNN.

După filmarea emoţionantă de pe YouTube, Celeste Gay a primit un rol într-un film

Actriță aspirantă şi-a împărtăşit povestea de viaţă cu multă durere şi regret în voce pe contul său de YouTube, unde avea la acel moment doar 42 de abonaţi, potrivit CNN. Visând la o carieră strălucită în lumina reflectoarelor de la Hollywood, dar şi a televiziunii din SUA, ea a renunțat la locul ei de muncă în urmă cu câțiva ani în urmă și s-a mutat în Atlanta. Mărturisirile sale au fost făcute luna trecută, în maşina personală, pe când se afla într-o pauză de prânz.

"A fost foarte greu pentru mine din cauza unor decizii pe care le-am luat și pe care regret că le-am făcut. Întotdeauna vorbesc despre Atlanta și simt că, atunci când am plecat de la slujba mea de coorporatistă, câștigând un salariu bun, și am decis să îmi urmăresc un vis, gândindu-mă că totul se va așeza la locul lui, viața mea s-a dat peste cap", a spus Celeste Gay în clipul care a devenit virală pe social media.

Conform sursei citate, filmarea pe care Celeste Gay a denumit-o "57 de ani şi falită" a fost urmărită de peste de jumătate de milion de oameni. Mai mult, pe lângă numeroasele mesaje de susţinere, ea are în prezent peste 21.000 de abonați pe YouTube, dar şi un rol într-o peliculă ale cărei filmări urmează să înceapă. Pe înregistrare, aceasta a vorbit despre luptele pe care le are ca să îşi acopere cheltuielile, dar şi despre greşelile pe care le-a făcut.

"Pur și simplu m-a lovit ca un val de mare. Nu credeam că totul acesta se va întâmpla", a mai spus Celeste Gay având ochii în lacrimi.

Celeste Gay câștiga aproape 80.000 de dolari pe an când lucra ca manager de program

Gay Celeste a studiat jurnalismul și teatrul la Universitatea de Stat din Tennessee, a obținut un master în administrație de afaceri și marketing. În timp ce în oraşul Memphis a fost manager de program la FedEx, în Washington, DC, a lucrat ca editor. Şi, deşi, avea o viaţă în care trăise multe experienţe frumoase, visul de a deveni actriţă încă o bântuia. Acesta a apărut pe când era în clasa a VI-a, după ce a apărut într-o piesă de teatru.

"Întotdeauna am iubit actoria, dar încercam să fiu un «adult responsabil», să am un loc de muncă de la 9 la 5, să beneficiez de avantaje, să economisesc pentru contul de pensie. Dar nu eram mulţumită", a povestit ea în clipul postat pe YouTube.

Până la vârsta de 50 de ani, Gay Celeste a trecut prin două divorţuri. Despre jobul pe care îl avea la FedEx, ea a spus că era un "loc de muncă bun", conducea o echipă de vânzări, câștiga aproape 80.000 de dolari pe an și avea beneficii de care mulți oameni ar invidia.

După eşecurile din lumea filmului, Gay Celeste a încercat să își câștige existența livrând pentru DoorDash și lucrând în schimbul de noapte la Walmart, au mai scris jurnaliştii de la CNN. În prezent, ea încă are datorii, însă, este mult mai optimistă după ce numeroşi oameni i-au scris în comentarii situaţiile delicate cu care ei se confruntă.