O afaceristă româncă a pierdut 2,5 milioane de dolari după ce s-a îndrăgostit de „prințul Dubaiului”. Cine era „Fazza”, de fapt

Afacerista româncă și „managerul financiar” al „prințului” s-au întâlnit la Londra. Sursa foto: Captură video OCCRP

O femeie de afaceri din România a pierdut peste 2,5 milioane de dolari după ce a fost păcălită de un escroc online. Bărbatul se dădea drept „prinţul Dubaiului”, cunoscut public ca „Fazza”, şi a convins-o pe femeie să investească bani într-o „fundaţie umanitară”. Aceasta și-a ipotecat până și casa.

Totul a început când femeia a fost contactată pe LinkedIn de un bărbat care se prezenta drept prințul moștenitor al Dubaiului și i‑a propus să investească într‑o presupoasă fundație umanitară cu buget de sute de milioane de lire sterline. În realitate, acesta era un escroc nigerian, identificat ulterior sub numele Henry Eke, cunoscut și ca „Excess Money”.

Escrocul a construit o relație îndelungată cu victima, timp de aproape doi ani, combinând discuțiile financiare cu promisiuni romantice și planuri personale, inclusiv ideea de căsătorie.

Pentru a face totul credibil, i‑a prezentat un presupus „manager financiar”, cu care ea a ajuns să se întâlnească personal, în Londra, și un cont bancar online care afișa peste 200 de milioane de lire - dar contul și instituția erau complet fictive.

Afacerista româncă a ajuns să se imprumute și să își ipotecheze casa. Cunoscuții ecrocului spun că bărbatul folosea inclusiv voodoo

Femeia a transferat peste 2,5 milioane de dolari, obținuți prin credite bancare, ipotecarea locuinței și folosirea resurselor companiei sale, convin­găndu‑se că astfel va debloca fondurile din contul fals și va pune banii fundației umanitare.

Escrocheria a luat o turnură neașteptată când doi dintre complicii falsului prinț au contactat direct victima și i‑au spus că întreaga poveste era o fraudă, afirmând că Henry Eke folosea chiar ritualuri de juju și voodoo african pentru a‑și susține rolul.

În ciuda acestor semnale, escrocul a negat acuzațiile și a refuzat returnarea banilor.

Ancheta internațională realizată de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a urmărit traseul banilor din Europa până la o vilă luxoasă din Abuja, Nigeria, dezvăluind o rețea de conturi, fundații caritabile‑fantomă și stil de viață extravagant construit pe baza fraudelor romantice.