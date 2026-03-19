Cel mai lung traseu de coastă din lume, cu 4.300 km de peisaje la malul mării, se deschide pentru public, într-o țară din Europa

3 minute de citit Publicat la 12:02 19 Mar 2026 Modificat la 12:04 19 Mar 2026

Anglia va inaugura cel mai lung traseu de coastă din lume, de 4.300 km. Sursa foto: National Trails via Facebook

Un nou traseu pietonal care înconjoară întreaga coastă a Angliei urmează să fie inaugurat oficial, marcând un moment important pentru turismul și accesul public la litoral. Cu o lungime impresionantă de aproximativ 4.300 km, traseul devine cel mai lung drum de coastă administrat din lume, potrivit Natural England, instituția guvernamentală care a coordonat proiectul, transmite BBC.

Denumit oficial King Charles III England Coast Path, traseul oferă, pentru prima dată, o rută continuă de-a lungul întregii coaste a Angliei. Practic, orice persoană poate ajunge la malul mării, poate alege direcția – stânga sau dreapta – și poate merge pe jos pe lângă mare pe distanțe nelimitate.

Peisaje variate și zone spectaculoase

De-a lungul traseului, turiștii vor traversa unele dintre cele mai diverse și pitorești peisaje ale țării: mlaștini sărate, plaje nisipoase, stânci abrupte, dune și orașe istorice de coastă.

Printre punctele de atracție se numără celebrele faleze de cretă din zona Seven Sisters, aflate în East Sussex, care fac parte și dintr-o nouă rezervație naturală națională anunțată recent.

Deși o mare parte din traseu exista deja sub diverse forme, proiectul a presupus crearea a peste 1.600 de kilometri de poteci noi, precum și modernizarea multor segmente existente. Au fost refăcute suprafețe, eliminate obstacole, construite pasarele și poduri pentru a asigura continuitatea și siguranța traseului.

Un proiect de aproape două decenii

Inițiativa a fost lansată în perioada guvernării conduse de Gordon Brown și a necesitat 18 ani și șapte prim-miniștri pentru a ajunge la acest stadiu. În prezent, aproximativ 80% din traseu este deschis publicului, iar restul urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului.

Neil Constable, coordonatorul proiectului din partea Natural England, descrie realizarea drept cea mai importantă din cariera sa. Potrivit acestuia, nu lungimea traseului este esențială, ci faptul că oferă acces continuu la coastă din orice punct al Angliei.

Legislație nouă și acces extins

Realizarea traseului a fost posibilă datorită unei legislații dedicate – Marine and Coastal Access Act din 2009 – și a unor ani de planificare și lucrări complexe.

În multe zone, publicul are acum acces la terenuri care anterior erau interzise, inclusiv plaje, dune și vârfuri de stâncă.

De asemenea, accesibilitatea a fost îmbunătățită pentru persoanele cu mobilitate redusă, astfel încât mai mulți oameni să poată beneficia de experiența traseului.

Provocări pe traseu

Deși este conceput ca un drum continuu, există câteva zone unde traseul trebuie părăsit temporar.

În nord-vestul Angliei, de exemplu, este necesară traversarea râului Mersey cu feribotul.

În sudul regiunii Devon, traversarea râului Erme presupune o experiență mai neobișnuită: drumeții trebuie să treacă prin apă, în apropierea refluxului, deoarece nu există pod sau acces pe terenurile private din amonte.

Adaptare la schimbările climatice

Un element inovator al proiectului este posibilitatea de a muta traseul în interiorul uscatului, în cazul eroziunii sau modificării liniei de coastă. Acest mecanism, denumit „rollback”, permite adaptarea rapidă la efectele schimbărilor climatice, precum creșterea nivelului mării sau alunecările de teren.

Un exemplu recent vine din Dorset, unde o porțiune de traseu a fost distrusă de ploi abundente. Datorită acestui sistem, ruta a fost relocată rapid și redeschisă în doar câteva săptămâni.

Impact major pentru turism și acces public

Organizația Ramblers, care militează de decenii pentru accesul liber la natură, consideră noul traseu „transformator”.

Acesta creează o zonă continuă de acces între potecă și linia mareei, permițând turiștilor să exploreze liber plajele, să facă picnic sau să se bucure de peisaj.

Spre un traseu complet în jurul Marii Britanii

Noul drum se conectează cu Wales Coast Path, un traseu de 870 de mile finalizat în 2012, care înconjoară întreaga coastă a Țării Galilor. Deși Scotland nu are un traseu oficial similar, accesul este permis în mare parte datorită legislației privind „dreptul de a hoinări”.

În total, un traseu continuu în jurul întregii insule britanice ar însuma aproximativ 14.480 de km. Parcurgerea lui, cu o medie de 24 de kilometri pe zi, ar dura aproape doi ani.

Pentru cei interesați să exploreze noul traseu, hărțile sunt disponibile pe site-ul National Trails, oferind posibilitatea de a planifica excursii scurte sau chiar o aventură completă de-a lungul coastei Angliei.