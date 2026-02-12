O casă a fost distrusă de o mică fisură în țeava de apă. Doi soți plecați în vacanță s-au trezit cu pagube de 100.000 $ la întoarcere

Un racord flexibil fisurat a provocat pagube de 100.000 de dolari într-o casă din Australia FOTO: captură video TikTok/ diverseplumbingroofing

O familie plecată în vacanță s-a trezit, la întoarcere, cu pagube de 100.000 de dolari în casă provocate de o defecțiune minoră la instalația de alimentare cu apă.

Un obiect banal și ieftin a provocat un adevărat dezastru în casa din Melbourne. Potrivit Yahoo News, un racord flexibil care în Australia se vinde cu 13 dolari australieni (adică mai puțin de 40 de lei) s-a transformat într-un „distrugător tăcut” în timp ce proprietarii se aflau într-o vacanță de trei săptămâni.

La întoarcere, familia a descoperit un coșmar: podelele din lemn se umflaseră și se ridicaseră din fundație, covoarele erau complet îmbibate cu apă, iar ușile nu mai erau funcționale din cauza deformărilor pardoselii.

Imaginile din interior arată amploarea distrugerilor: parchet umflat și curbat în toate camerele, finisaje compromise și semne clare că scurgerea durase o perioadă îndelungată.

Instalatorul Matt Kolivas, cu zece ani de experiență în domeniu, a descris scena drept „una dintre cele mai grave” întâlnite în toată cariera lui.

„Mă așteptam la ceva apă pe podea, o situație obișnuită în cazul scurgerilor. Dar când am ajuns, era evident că problema persistase mult timp. Podelele erau vizibil deformate”, a declarat acesta pentru Yahoo News.

Cauza? Un furtun flexibil spart, montat discret sub chiuveta din baie, care făcea legătura între rețeaua de apă și baterie. Astfel de racorduri sunt utilizate pe scară largă datorită montajului rapid și costului redus, fiind prezente în băi și bucătării din toată lumea.

Potrivit instalatorului, apa s-a infiltrat sub pardoseală, determinând umflarea lemnului. Mai mult, pentru că era vorba despre conducta de apă caldă, aburul generat a agravat situația, contribuind la deformarea suplimentară a podelei.

Reparațiile nu vor fi simple. Întreaga pardoseală trebuie înlocuită, la fel și plintele, ușile și covoarele, urmate de lucrări ample de restaurare. Costurile totale sunt estimate la peste 100.000 de dolari.

Instalatorul spune că astfel de incidente sunt mai frecvente decât s-ar crede și reprezintă una dintre principalele cauze ale despăgubirilor plătite de asiguratori pentru locuințe în Australia.

„Racordurile flexibile sunt probabil cauza numărul unu a cererilor de despăgubire. Proprietarii ar trebui să le verifice periodic, să se asigure că nu sunt ruginite sau deteriorate și că presiunea apei nu este prea mare”, a subliniat Kolivas.