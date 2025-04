Cum arăta această femeie înainte de a face 100 de operații estetice

Abby Wu a făcut peste 100 de intervenții estetice FOTO: captură video BBC

Abby Wu avea doar 14 ani când a suferit pentru prima dată o operație estetică. După ce a urmat un tratament hormonal pentru o boală, greutatea lui Abby a crescut de la 42 kg la 62 kg în două luni, iar profesorul ei de dramă i-a atras atenția.

„Profesorul meu a spus: „Ai fost vedeta noastră, dar acum ești prea gras. Fie renunți, fie slăbești repede”, își amintește Abby, care se pregătea pentru examenele la teatru la acea vreme, relatează BBC.

Mama lui Abby a sărit în ajutorul ei și a dus-o să facă liposucție pentru eliminarea grăsimii de pe burtă și picioare.

Abby își amintește cuvintele mamei sale în timp ce ea aștepta în clinică îmbrăcată în halatul de spital, emoționată pentru operația pe care urma să o facă. „Fii curajoasă și intră. La ieșire vei fi”.

Operația a fost traumatizantă. Abby a primit doar anestezie parțială și a rămas conștientă pe tot parcursul intervenției. „Am putut vedea cât de multă grăsime a fost extrasă din corpul și cât de mult sânge am pierdut”, spune ea.

Acum, la 35 de ani, Abby a adunat peste 100 de proceduri estetice, care au costat jumătate de milion de dolari.

Ea este co-proprietara unei clinici de frumusețe în centrul Beijingului și a devenit una dintre cele mai recunoscute fețe ale boom-ului chirurgiei plastice din China.

Dar operațiile au avut un cost fizic.

Așezată în fața unei oglinzi în apartamentul ei de lux din Beijing, ea tamponează ușor corectorul aplicat pe vânătăile de la o recentă injecție de subțiere a feței - o procedură pe care o urmează lunar pentru a-și ajuta fața să pară „mai fermă și mai puțin dolofană”, după trei intervenții chirurgicale de reducere a maxilarului care i-au îndepărtat prea mult os.

Dar ea insistă că nu regretă operațiile și crede că mama ei a luat decizia corectă în urmă cu mulți ani. „Operația a funcționat. Am devenit mai încrezătoare și mai fericită. Cred că mama a făcut alegerea potrivită”.

Boom-ul chirurgiei estetice în China

Odată văzută ca un tabu, chirurgia plastică a explodat în popularitate în ultimii 20 de ani în China, alimentată de creșterea veniturilor și de schimbări în atitudinile sociale, în mare parte determinate de rețelele sociale.

În fiecare an, 20 de milioane de chinezi plătesc pentru proceduri cosmetice.

În mare parte, tinerele sunt cele care caută o intervenție chirurgicală. Optzeci la sută dintre pacienți sunt femei, iar vârsta medie a unei persoane care face o intervenție chirurgicală este de 25 de ani.

În timp ce aspectul a fost întotdeauna important în cultura chineză, în special pentru femei, standardele de frumusețe din țară se schimbă.

Ani de zile, cele mai căutate trăsături au fost un amestec de idealuri occidentale, fantezie anime și inspirație K-Pop: pleoapa dublă, linia maxilarului sculptat, nasul proeminent și fața simetrică.

Dar, în ultima vreme, procedurile extreme sunt în plină ascensiune, urmărind un ideal nerealist, hiperfeminin, aproape infantil.

Botox-ul este acum injectat în spatele urechilor pentru a le înclina înainte, creând iluzia unei fețe mai mici și mai delicate.

Chirurgia pleoapelor inferioare, inspirată de privirea sticloasă a eroinelor anime, mărește ochii pentru o privire inocentă, copilărească.

Scurtarea buzelor superioare îngustează spațiul dintre buză și nas, trăsătură care sugerează tinerețe.

Dar o mare parte din această frumusețe este construită pentru ecran. Sub filtre și lumini, rezultatele pot părea impecabile. Dar în viața reală, efectul este adesea ciudat - o față deloc umană, deloc asemănătoare unui copil.

Aplicațiile de chirurgie cosmetică precum SoYoung (New Oxygen) și GengMei (More Beautiful) – care susțin că oferă analize bazate pe algoritmi a „imperfecțiunilor faciale” – au crescut în popularitate.

După scanarea și evaluarea fețelor utilizatorilor, acestea oferă recomandări de intervenție chirurgicală de la clinicile din apropiere, luând un comision de la fiecare operație.

Acestea și alte tendințe de frumusețe sunt împărtășite și promovate de celebrități și influenceri de pe rețelele sociale, schimbând rapid ceea ce este considerat dezirabil și normal.

Fiind una dintre cele mai timpurii influencere ale chirurgiei estetice din China, Abby și-a documentat procedurile pe principalele platforme de social media și s-a alăturat SoYoung la scurt timp după lansare.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că a suferit peste 100 de proceduri, atunci când își scanează fața folosind funcția „oglindă magică” a lui SoYoung, aplicația tot evidențiază „imperfecțiuni” și sugerează o listă lungă de intervenții chirurgicale recomandate.

„Spune că am pungi sub ochi. Să-mi măresc bărbia? Am făcut asta”, spune Abby amuzată.

„Subțierea nasului? Ar trebui să mă mai operez la nas?” - se întreabă ea.

Spre deosebire de site-urile obișnuite de comerț electronic, aplicațiile de frumusețe precum SoYoung oferă și o funcție de social media. Utilizatorii împărtășesc jurnalele detaliate înainte și după și adesea le cer sfatul unor superutilizatori precum Abby.

„Pielea mea se simțea ca și cum ar fi fost ciment dedesubt”

Pentru a satisface cererea în creștere, clinicile se deschid rapid în toată China. Dar există o lipsă de practicieni calificați și un număr mare de clinici funcționează fără licență.

Potrivit unui raport al iResearch, o firmă de cercetare de marketing, începând cu 2019, 80.000 de locații din China furnizau proceduri cosmetice fără licență și 100.000 de practicieni în cosmetică lucrau fără calificările potrivite.

Drept urmare, se estimează că în fiecare zi au loc sute de accidente în interiorul clinicilor de chirurgie estetică din China.

Dr. Yang Lu, chirurg plastician și proprietar al unei clinici licențiate de chirurgie estetică din Shanghai, spune că în ultimii ani numărul de persoane care vin la operații pentru a repara operațiunile disfuncționale a crescut.

„Am văzut mulți pacienți a căror primă intervenție chirurgicală a fost greșită, pentru că au mers în locuri fără licență”, spune dr. Yang. „Unii s-au operat în casele oamenilor”.

Yue Yue, 28 de ani, este printre cei care au suferit o intervenție chirurgicală care a mers prost.

În 2020, a făcut injecții de colagen pentru o față „de bebeluș” la o clinică fără licență deschisă de un prieten apropiat. Dar serurile s-au întărit.„Pielea mea se simțea ca și cum ar fi fost ciment dedesubt”, spune ea.

Disperată să repare daunele, Yue Yue a apelat la clinicile pe care le-a găsit prin intermediul rețelelor sociale - nume cunoscute - dar reparațiile nu fac decât să înrăutățească lucrurile.

O clinică a încercat să extragă materialul de umplutură folosind seringi. În loc să îndepărteze materialul întărit, i-au extras propriul țesut, lăsându-i pielea liberă.

O altă clinică a încercat să ridice pielea de lângă urechi pentru a ajunge la umplutura de dedesubt, lăsând-o cu două cicatrici lungi și o față care părea nefiresc de strânsă.

„Întreaga mea imagine s-a prăbușit. Mi-am pierdut strălucirea și mi-a afectat și jobul (în resurse umane, pentru o companie străină din Shanghai - n.r.)”.

Ea l-a găsit pe Dr. Yang prin SoYoung anul trecut și de atunci a suferit trei intervenții chirurgicale de reparare, inclusiv pentru pleoapel, care au fost deteriorate în timpul unei operații anterioare la o altă clinică.

Dar, în timp ce operațiile doctorului Yang au adus îmbunătățiri vizibile, unele dintre daunele din procedurile greșite pot fi permanente.

„Nu vreau să mai fiu mai frumoasă”, spune ea. „Dacă aș putea reveni la cum arătam înainte de operație, aș fi fericită.”

„Mi-a distrus cariera”

În fiecare an, zeci de mii precum Yue Yue cad victime ale clinicilor cosmetice fără licență din China.

Dar chiar și unele clinici autorizate și chirurgi calificați nu respectă strict regulile.

În 2020, operația cu nasul stricat a actriței Gao Liu - în care vârful nasului i s-a înnegrit - a devenit virală.

„Fața mea a fost desfigurată și eram foarte demoralizată. Mi-a ruinat cariera de actriță."

Ea a făcut operația la nas la o clinică autorizată din Guangzhou numită She's Times, la doctorul He Ming, care a fost descris drept „chirurgul șef” și expert în chirurgia nasului.

Dar, în realitate, doctorul He nu era pe deplin calificat să efectueze operația fără supraveghere și nu și-a obținut statutul de chirurg plastician licențiat de la Comisia provincială de sănătate din Guangdong.

Autoritățile au amendat clinica, care s-a închis la scurt timp după scandal, și i-au interzis doctorului He să profeseze timp de șase luni.

Cu toate acestea, cu câteva săptămâni înainte ca She's Times să fie dizolvată oficial, o nouă clinică, Qingya, a cerut să se fie înregistrată la aceeași adresă.

BBC a găsit legături puternice între She's Times și Qingya, cum ar fi același cont pe Weibo și păstrarea mai multor angajați, inclusiv dr. He.

BBC a aflat, de asemenea, că dr. He a obținut calificarea de chirurg plastician licențiat abia în aprilie 2024, chiar dacă din punct de vedere tehnic i s-a interzis să solicite asta timp de cinci ani de la data la care a fost sancționat în 2021.

Qingya susține acum că a deschis 30 de filiale.

Dr. He, Qingya și Comisia provincială de sănătate din Guangdong nu au comentat situația pentru BBC.

Ambasada Chinei în Marea Britanie a precizat: „Guvernul chinez cere în mod constant întreprinderilor să opereze în strictă conformitate cu legile, regulamentele și prevederile relevante ale politicii naționale”.

După patru ani și două operații reparatoare, nasul lui Gao Liu rămâne neuniform. „Regret foarte mult. De ce am făcut-o?"

Comisia Centrală de Sănătate din China a încercat să restrângă problema practicienilor subcalificați în domeniul sănătății care îndeplinesc sarcini dincolo de expertiza lor în ultimii ani - inclusiv ordonarea organismelor locale de sănătate să îmbunătățească reglementările și emiterea de linii directoare mai stricte - dar problemele persistă.

De la oferta de job la datorii și intervenții chirurgicale, în 24 de ore

În China de astăzi, a arăta bine este important pentru succesul profesional.

O căutare rapidă pe platformele populare de recrutare dezvăluie multe exemple de angajatori care enumeră cerințele fizice pentru joburi, chiar și atunci când aspectul chiar nu contează.

Pentru un post de recepționer candidaților li se cere să aibă „cel puțin 160 cm înălțime și să fie plăcut din punct de vedere estetic”, în timp ce un loc de muncă administrativ cere „un aspect atrăgător și o prezență elegantă”.

Și acum această presiune este exploatată de o înșelătorie tot mai mare în unele clinici chineze în care femeilor tinere și vulnerabile li se oferă locuri de muncă, dar numai dacă plătesc pentru operații costisitoare efectuate de potențialii lor angajatori.

Da Lan a aplicat pentru un job de „consultant de frumusețe” la o clinică din Chengdu, sud-vestul Chinei, pe un site de recrutare popular. în martie 2024. După interviu, i s-a oferit postul în aceeași seară.

Dar ea spune că atuncâ când și-a început jobul a doua zi dimineață, a fost dusă într-o cameră mică de managerul ei, care a scanat-o de sus până jos și i-a dat un ultimatum - „ori faci intervenții cosmetice ori îți pierzi locul de muncă.

Da Lan spune că i s-a dat mai puțin de o oră să decidă.

Sub presiune, ea a acceptat să se supună unei intervenții chirurgicale la pleoapă - la prețul de peste 13.000 de yuani (1.500 de euro) - de peste trei ori salariul ei lunar, cu o dobândă anuală de peste 30%.

Ea spune că angajații i-au luat telefonul și l-au folosit pentru a solicita un așa-numit „împrumut pentru frumusețe”, falsificându-i detaliile privind veniturile. Într-un minut, împrumutul a fost aprobat.

Până la prânz, ea era supusă analizelor medicale. O oră mai târziu, era pe masa de operație.

Astfel a trecut de la oferta de muncă la datorii și intervenții chirurgicale în doar 24 de ore.

Operația nu i-a îmbunătățit perspectivele ei profesionale. Da Lan spune că managerul ei s-a purtat urât cu ea și a fost nevoită să demisioneze după câteva săptămâni.

Privind în urmă, ea crede că jobul nu a fost niciodată real.

În ciuda faptului că a lucrat acolo mai mult de 10 zile, a fost plătită cu doar cu 303 de yuani (42 de dolari). Cu ajutorul prietenilor ei, Da Lan și-a plătit datoria pentru operație după șase luni.

BBC a vorbit cu zeci de victime și s-a întâlnit cu trei, inclusiv cu Da Lan în Chengdu, un oraș care și-a propus să devină „capitala chirurgiei estetice” a Chinei. Unii au fost prinși în datorii mult mai mari de ani de zile.

Clinica despre care Da Lan spune că a înșelat-o a fost reclamată anterior și expusă de presa locală, dar rămâne deschisă și încă recrutează personal pentru același job.

Această înșelătorie nu se limitează la locurile de muncă din clinică, ci se strecoară în alte industrii.

Unele companii de transmisii live presează femeile tinere să ia împrumuturi pentru operații, promițând o șansă în plus. Dar în culise, aceste firme au adesea acorduri secrete cu clinicile.

Revenind la Abby, ea spune că se gândește la o altă operație la nas - cea actuală are șase ani - dar chirurgilor le este greu să o opereze. „Pielea mea nu este la fel de elastică după atâtea proceduri. Medicii nu au cu ce să lucreze. Nu le poți oferi țesătură pentru o vestă și să te aștepți la o rochie de mireasă”.

Dar Abby este decisp să nu se oprească. „Nu cred că voi opri vreodată călătoria mea de a deveni mai frumoasă”.