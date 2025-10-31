O familie de influenceri cu milioane de urmăritori se mută în Marea Britanie, ca să evite interdicțiile pe rețele sociale din țara lor

O familie de influenceri din Australia, cu milioane de urmăritori online, se mută în Marea Britanie pentru a evita interdicțiile pe rețele sociale pentru minorii sub 16 ani, care va intra în vigoare în țara lor în luna decembrie. FOTO: Instagram

O familie de influenceri din Australia, cu milioane de urmăritori online, se mută în Marea Britanie pentru a evita interdicțiile pe rețele sociale pentru minorii sub 16 ani, care va intra în vigoare în țara lor în luna decembrie, scrie BBC.

Cunoscuți sub numele de „Empire Family”, cei patru membri ai familiei sunt formati din Beck și Bec Lea, fiul lor Prezley, în vârstă de 17 ani, și fiica Charlotte, de 14 ani, toți activi pe platforme online unde postează videoclipuri despre viața lor de zi cu zi.

Într-o postare recentă, familia a declarat că folosește internetul „în scopuri pozitive”, iar mutarea în Marea Britanie îi va permite fiicei lor să continue să creeze conținut.

Noua lege din Australia, considerată o premieră la nivel mondial, va obliga platforme precum Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X și YouTube să ia „măsuri rezonabile” pentru a împiedica persoanele sub 16 ani să își creeze conturi.

Interdicția este menită să protejeze tinerii de efectele dăunătoare ale rețelelor sociale, iar companiile care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 50 de milioane de dolari australieni (32,5 milioane USD / 25,7 milioane GBP).

Nu este încă clar cum va fi implementată interdicția, însă printre metodele luate în calcul se numără utilizarea documentelor oficiale de identitate, aprobarea părinților și tehnologia de recunoaștere facială, măsuri care au stârnit îngrijorări legate de protecția datelor personale și acuratețea verificării vârstei.

YouTube fusese inițial exceptat de la interdicție, însă guvernul a revenit asupra deciziei la începutul acestui an. Adolescenții sub 16 ani vor putea în continuare să vizioneze videoclipuri, dar nu vor mai avea voie să dețină conturi necesare pentru a încărca conținut sau a interacționa pe platformă.

Într-un videoclip în care explică decizia de a se muta din Perth, în vestul Australiei, la Londra, Beck a subliniat că familia nu este împotriva interdicției. „Înțelegem că măsura protejează tinerii de pericolele de pe internet, dar noi folosim internetul într-un mod pozitiv”, a spus ea. „Știm că există tineri care sunt afectați negativ de rețelele sociale, nu suntem naivi în privința asta.”

Ea și-a exprimat totuși îngrijorarea că guvernul nu a explicat clar „cum va funcționa exact” noua lege. „Ne mutăm cât timp Australia își dă seama cum să aplice această regulă, pentru că, din câte cred, vor exista multe probleme și neclarități la început”, a adăugat Beck.

Mutarea a fost mai ușoară pentru că toți membrii familiei au dublă cetățenie britanico-australiană, iar Charlotte a trecut recent la școala online, ceea ce le permite să locuiască oriunde.

Charlotte, cunoscută online sub numele de Charli, are aproximativ jumătate de milion de abonați pe YouTube, 300.000 de urmăritori pe TikTok și aproape 200.000 pe Instagram, conturile ei fiind administrate de părinți.

Principala prezență a familiei este însă pe YouTube: canalul lui Prezley are 2,8 milioane de abonați, iar canalul familiei „Empire Family” este urmărit de 1,8 milioane de persoane. Videoclipurile lor includ tutoriale de machiaj, sesiuni de gaming și vacanțe în familie.