O femeie care a cumpărat second hand un bibelou cu o pisică a avut o surpriză uriașă când a aflat ce era, de fapt, și cât valorează

O femeie care a devenit de curând o împătimită a cumpărăturilor second hand a făcut o descoperire senzațională în urmă cu o lună, când s-a dus la un „estate sale” (vânzarea tuturor bunurilor dintr-o casă ai cărei proprietari au decedat).

Jordan Piluso urmărise online vânzarea respectivă care a avut loc în New Jersey, pentru că pusese ochii pe un iepure de porțelan de la brandul Herand. Dar odată ajunsă acolo, planurile ei s-au schimbat.

„Când am intrat în casă, această pisică din ceramică stătea pe un pian chiar în holul de la intrare”, a spus femeia de 34 de ani pentru Business Insider. „Nimeni nu se uita la ea, așa că pur și simplu am luat-o. Mi s-a părut o piesă de decor jucăușă și neobișnuită, iar asta este exact stilul meu”.

A cumpărat pisica cu 25 de dolari, dar a mai luat și alte câteva obiecte. La momentul respectiv nu știa, dar descoperirea ei la mâna a doua era, de fapt, o piesă de artă italiană a lui Fornasetti.

„Îmi plac piesele foarte eclectice, care stârnesc conversații, și m-am gândit pur și simplu: n-am mai văzut niciodată ceva ca această pisică”, a adăugat ea.

Când Piluso a cumpărat statuia pisicii, nu a verificat dacă există marcaje sau o semnătură care să indice artizanul care a realizat-o. „Am luat-o în mână și am zis: «Tu vii cu mine»”, a povestit ea. Nici persoanele care organizau vânzarea nu știau de proveniența ei. „Erau doar bucuroși să scape de ea”, a spus ea.

Abia după ce a ajuns acasă și a făcut o verificare pe Google și-a dat seama că ar putea fi valoroasă. A văzut fotografii cu piese similare cu pisici realizate de artistul italian Piero Fornasetti și a observat că fiecare avea o ștampilă la baza cozii.

Într-adevăr, și statuia ei are una. Pe ea scrie „Fornasetti Milano, Made in Italy” și include imaginea unei mâini care ține o pensulă.

Pisicile au fost un motiv emblematic pentru regretatul artist și brandul său timp de decenii. Piesele moderne cu feline ale brandului se vând la prețuri cuprinse între 62 de euro și 2.000 de euro, iar statuetele vintage cu pisici precum cea a lui Piluso s-au vândut cu peste 2.500 de dolari pe site-uri de revânzare.

Piluso a confirmat prin e-mail cu brandul că piesa este autentică și că a fost pictată manual între sfârșitul anilor 1950 și începutul anilor 1960.

Ken Farmer, evaluator de antichități și artă plastică, a declarat pentru Business Insider că Fornasetti a creat peste 13.000 de designuri de-a lungul carierei sale și a urmărit să aducă arta în locuințele obișnuite.

„Această figurină ceramică jucăușă cu o pisică zglobie, cu pete negre de leopard pe fundal alb, circa 1960, valorează probabil între 1.000 și 1.500 de dolari la licitație și 3.000 de dolari în comerțul cu amănuntul”, a spus el.

Posibilul profit pe care l-ar putea obține din piesa Fornasetti nu contează prea mult pentru Piluso. Nu are de gând să o vândă. „Este ceva care îmi aduce atât de multă bucurie”, a spus ea. „Voi putea mereu să vorbesc despre asta când vin oameni la noi. Într-o zi le pot spune povestea și copiilor mei”.

„Pentru mine, acesta este un dar mult mai valoros decât valoarea în bani pe care ar putea să o aibă”, a continuat ea.

Soțul ei, mai degrabă iubitor de câini, a fost inițial mai puțin convins că ar trebui să păstreze obiectul decorativ când Piluso l-a adus acasă. Între timp, însă, s-a răzgândit, a spus ea.

Cuplul păstrează pisica din ceramică pe o poliță înaltă deasupra șemineului, departe de copilul lor mic.

Piluso nu a plecat de la vânzare fără iepurașul roz cu auriu, decorat elaborat, pentru care mersese inițial acolo. A cumpărat iepurele pentru 600 de dolari și un tigru din ceramică pentru 50 de dolari, ambele urmând să fie expuse la loc de cinste în casa ei.

Piluso a spus că este relativ nouă în ceea ce privește cumpărăturile second hand. Căuta un hobby după nașterea celui de-al doilea copil și, în cele din urmă, a ales să-și decoreze casa cu piese vintage.

Spune că iubește farmecul pe care decorul vintage îl adaugă locuinței sale și poveștile pe care le poate împărtăși musafirilor. De aceea, soțul ei a încurajat-o să își creeze un cont de TikTok pentru a-și împărtăși descoperirile.

Și, evident, are un talent natural pentru a descoperi comori ascunse. „Când mergeți la vânzări de tip estate sale sau la magazine second hand, nu vă temeți de lucrurile neobișnuite”, a spus ea. „Pot fi cele mai interesante și, în acest caz, unele dintre cele mai valoroase lucruri pe care le puteți găsi”.