O întâlnire de 20 de minute cu un bărbat de pe Tinder s-a transformat în ani de coșmar. Povestea tulburătoare a Nadiei

6 minute de citit Publicat la 10:00 09 Noi 2025 Modificat la 10:20 09 Noi 2025

Mărturia unei femei hărțuite ani de zile de un prădător de pe Tinder. Foto: Hepta

O femeie care a ieșit la o întâlnire cu prădătorul Christopher Harkins, cunoscut pentru escrocherii și agresiuni sexuale, spune că a fost supusă ani de zile la amenințări cu moartea și abuzuri care i-au distrus sănătatea mintală - după ce a petrecut doar 20 de minute în compania lui.

Pentru prima dată, Nadia (nume schimbat) a vorbit despre întâlnirea avută în 2018 cu notoriul escroc și violator. Spune că totul a început după ce a decis să încheie devreme întâlnirea, din cauza mai multor „semnale de alarmă”.

Terapeută specializată în masaj sportiv, Nadia este una dintre cele șase femei care și-au împărtășit experiențele tulburătoare - și adesea bizare - cu unul dintre cei mai prolifici escroci romantici din Scoția, într-un nou podcast BBC Disclosure intitulat „Matched with a Predator”.

O investigație BBC a arătat că nu mai puțin de 11 femei au încercat să-l denunțe pe Harkins la Poliția Scoției încă din 2012. În ciuda acuzațiilor privind agresiuni fizice, fraude, amenințări și abuzuri, poliția nu a deschis o anchetă serioasă până la sfârșitul lui 2019.

Poliția Scoției a declarat că rapoartele anterioare „vizau în principal situații financiare” și că fiecare caz a fost tratat separat - o greșeală pe care speră „să nu o mai repete vreodată”.

Timp de aproape un deceniu, Harkins a comis infracțiuni împotriva femeilor pe care le-a cunoscut online, atât în Scoția, cât și la Londra, înainte de a fi condamnat în 2024.

Nadia crede că el ar fi trebuit oprit mult mai devreme și se numără printre victimele care cer acum scuze oficiale din partea Poliției Scoției pentru femeile care au încercat să-l denunțe.

„Am intrat în apartamentul lui și era complet gol”

Nadia, acum în vârstă de 34 de ani, și Harkins, care are 38, s-au cunoscut pe Tinder acum șapte ani. După câteva săptămâni de conversații, au decis să iasă la cină, în Glasgow.

Primul semnal de alarmă a apărut imediat ce Nadia a ajuns să-l ia de la apartamentul său din Cumbernauld.

„A deschis ușa purtând pantaloni de trening și un maiou, spunând că e prea obosit ca să ieșim. Mi-a propus să rămânem la el și să comandăm ceva de mâncare. Aici a început totul să devină ciudat”, povestește Nadia.

„Am intrat. Apartamentul era complet gol. Nu era niciun fel de mobilă. În sufragerie, doar un televizor așezat pe niște cutii.”

Harkins i-a oferit o vodcă. Când Nadia a refuzat alcoolul și și-a turnat singură o Cola Zero, atmosfera s-a schimbat brusc.

„Parcă a făcut un acces de furie interioară. M-a privit de parcă voia să spună: «Cine te crezi? De ce îți torni singură o băutură?» Am devenit agitată și, când am întors paharul, am vărsat puțin. Privirea lui s-a schimbat complet. Mi-a spus ceva de genul: «Ești o neîndemânatică, nu respecți proprietatea mea. Ești un clovn». Era nebunie curată. I-am zis doar: «Cred că mai bine plec». A arătat spre ușă și a înjurat”.

„Am fost îngrozită”, spune Nadia. „Am crezut că o să mă urmeze afară. Am fugit la mașină, am blocat ușile și am plecat. Am crezut că s-a terminat acolo, dar abia atunci a început coșmarul”.

Amenințări cu moartea și abuzuri continue

Refuzul ei pare să-l fi declanșat complet pe Harkins, care a început imediat să o bombardeze cu mesaje și apeluri.

Primul mesaj a fost: „Cum îndrăznești tu, una ca tine, să pleci de la o întâlnire cu mine?”

În orele următoare, mesajele s-au transformat în amenințări grave: Harkins i-a spus că o va ucide, că îi va incendia casa și că îi va ataca tatăl.

A urmat o avalanșă de insulte la adresa înfățișării ei.

„Mi-a spus că sunt o vacă grasă, un pește-momeală, că arăt ca un porc și că port prea mult machiaj. A ținut-o așa toată noaptea. Am plâns atât de mult încât m-a durut capul. La șase dimineața încă trimitea mesaje”.

„Mi-a distrus complet stima de sine. Tocmai reușisem să-mi recapăt încrederea după o perioadă grea din viață. Mi-a spus lucruri care mi-au rămas în minte luni de zile. Când m-am privit în oglindă, mi-a fost rușine de mine însămi”.

„Poliția mi-a spus că nu poate face nimic”

A doua zi, Nadia a mers la poliție și a arătat inclusiv o înregistrare audio în care Harkins o amenința direct: „Mă duc la taică-tău acasă, îl trag afară și îi dau o bătaie zdravănă”.

„Mi s-a spus că nu se poate face nimic”, spune Nadia. „Că nu există o amenințare directă - dar dacă se întâmplă ceva, să-i sun imediat. Nu mi-au luat nicio declarație. Nu au vrut să mă ajute. Le-am spus: «Nu aveți idee de ce e capabil. Mă amenință, vă rog să faceți ceva!»”

Ea crede că, dacă poliția ar fi acționat atunci, multe alte femei ar fi fost protejate.

„Mi-aș fi luat viața”

Chiar și după ce Nadia i-a blocat numărul, Harkins a continuat să o hărțuiască. Mai mult de un an mai târziu, îi contacta prietenii pe rețelele sociale.

„M-a adus într-o stare mentală atât de rea încât, dacă nu o aveam pe fiica mea, mi-aș fi luat viața”, mărturisește ea.

Condamnat la 12 ani de închisoare

Harkins ispășește acum o pedeapsă de 12 ani de închisoare, fiind condamnat pentru 19 infracțiuni împotriva a 10 femei, inclusiv violență fizică și sexuală.

Inițial, fusese acuzat și de amenințări și comportament abuziv față de Nadia și familia ei, dar aceste capete de acuzare au fost retrase în cadrul unui acord de recunoaștere a vinovăției.

El a pledat vinovat pentru furtul a peste 214.000 de lire sterline de la femei, prin escrocherii legate de vacanțe false, investiții fictive și împrumuturi bancare obținute pe numele lor.

Ancheta oficială a început abia după ce o altă femeie, în disperare, a mers la presă în 2019 pentru a-l expune. Aceasta fusese înșelată de Harkins cu peste 3.200 de lire pentru o vacanță fictivă, iar poliția refuzase inițial să-i preia plângerea.

După publicarea articolului, amploarea infracțiunilor lui Harkins a ieșit la iveală, iar Poliția Scoției a lansat o investigație amplă.

„Fata violată după mine putea fi salvată”

Nadia și alte femei care depuseseră plângeri în trecut au fost chemate din nou, de această dată pentru declarații oficiale. În 2024, Harkins a fost judecat și condamnat.

Când Nadia a citit mărturia unei femei violate de Harkins, a realizat cu groază că atacul avusese loc la doar două luni după întâlnirea lor.

„Fata aceea putea fi complet salvată. Dacă poliția ar fi făcut ceva atunci, el ar fi fost arestat și ea nu ar fi trecut prin asta. Scârbos, dezgustător.”

Poliția recunoaște că a greșit

Ofițerul DCI Lyndsay Laird, care a condus ancheta, a recunoscut că este greu de explicat de ce plângerile anterioare nu au fost investigate corespunzător.

„Fiecare caz a fost raportat în momente diferite, în divizii diferite ale Poliției Scoției. Nu existau atunci plângeri pentru abuzuri fizice sau sexuale, ci doar aspecte financiare, tratate ca litigii civile. Pot spune că, între timp, poliția a evoluat enorm”.

Întrebată dacă Poliția Scoției ar trebui să-și ceară scuze, Laird a spus: „Este o întrebare dificilă. Rezultatul din instanță a fost unul de succes, iar măsurile luate ulterior ar trebui să prevină repetarea unei astfel de situații”.

Nadia consideră totuși că scuzele sunt necesare: „Știu că, în cele din urmă, au muncit mult să rezolve cazul, dar ar fi trebuit să o facă mai devreme. El făcea asta de ani de zile. Totul putea fi evitat. Trebuiau să-l oprească”.

„Femeile acelea au reușit ceva uriaș. Datorită lor, alte zeci de femei nu vor mai trece prin așa ceva”, spune Nadia.

Astăzi, mama a doi copii a reușit să-și reconstruiască viața și încrederea.

„Sunt bine acum. O versiune complet nouă a mea, mai puternică și mai sigură pe mine. Nu voi mai ignora niciodată semnalele de alarmă. E greu de crezut că o întâlnire de 20 de minute mi-a distrus viața pentru atâția ani”.