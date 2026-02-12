O tânără a văzut un „tip drăguț” în avion și i-a trimis un bilet. Acum, povestea este virală, iar specialiștii vorbesc de un fenomen

Isabella Duric și tânărul căruia i-a trimis biletul FOTO: Instagram/ Isabella Duric

O tânără din Australia a devenit virală pe TikTok după ce a încercat să obțină o întâlnire într-un mod inedit: i-a aruncat un bilet unui pasager din avion care îi atrăsese atenția.

Isabella Duric, 23 de ani, se afla pe 13 ianuarie într-un zbor Virgin Australia pe ruta Sydney–Melbourne, când a observat un „tip drăguț” așezat pe rândul din spate, în diagonală față de ea și prietenele sale.

Totul a pornit ca o provocare între prietene, însă Isabella spune că interesul ei era real.

„Prietena mea mi-a spus: «Ți-am găsit crush-ul din aeroport» și a arătat spre tipul din spatele nostru. Le-am spus fetelor pe Snapchat: «Imaginați-vă că îi trimit un bilet», iar ele m-au provocat să o fac”, a declarat tânăra pentru news.com.au.

Clipul postat pe TikTok, care a strâns peste 1,3 milioane de vizualizări, arată biletul scris de Isabella. Mesajul era simplu: „Hei, salvează-mi numărul”, adăugând și conturile ei de Instagram și Snapchat. Pentru a fi ușor de identificat, a semnat cu numele și a adăugat între paranteze mențiunea „blondă”.

Una dintre prietene a mototolit biletul și l-a aruncat spre tânărul care purta o șapcă albă și stătea la geam. Însă momentul nu a decurs conform planului.

„A ricoșat din geam și a căzut lângă el. Dar a crezut că e pentru altcineva și nici măcar nu l-a citit”, a povestit Isabella.

În descrierea videoclipului, tânăra a vorbit deschis despre stânjeneala momentului. „Am crezut că e ocazia perfectă să îmi încerc norocul. Am decis să merg până la capăt, dar execuția s-a transformat într-un moment comic și extrem de jenant”, a scris ea.

După ce prima tentativă a eșuat, cele trei prietene au încercat să îi atragă atenția afișând pe telefon mesajul „OPEN THE NOTE” (Deschide biletul), scris cu galben aprins.

Finalul a fost însă unul pozitiv. Videoclipul surprinde ulterior un mesaj primit de la tânăr, identificat drept Lachie: „Hei, Isabella, sunt tipul în care ai aruncat cu un bilet. Ce mai faci? Din păcate, nu aveam internet în avion ca să te adaug”.

Internauții au cerut imediat actualizări, iar printre cei care au comentat s-a numărat chiar și compania Virgin Australia, cu un mesaj simpatic, în care a transmis că este interesată de cursul poveștii.

Isabella a dezvăluit că i-a răspuns lui Lachie și și-a cerut scuze „că a fost enervantă”, însă acesta a asigurat-o că nu a fost cazul. Cei doi au continuat să vorbească timp de câteva zile despre joburi și studii, însă interacțiunea nu s-a transformat într-o relație.

„Totul se întâmplă cu un motiv. A fost și o glumă recurentă despre crush-urile mele din aeroport. Iar acum mă întâlnesc cu altcineva”, a spus ea.

Povestea a stârnit ample discuții despre așa-numitele „airport crushes” - atracțiile spontane din aeroport sau din avion.

Libby Minogue, director de marketing și operațiuni pentru clienți la Virgin Australia, afirmă că astfel de povești nu sunt neobișnuite. „Fie că e vorba de o conversație începută la poarta de îmbarcare sau de o conexiune cu persoana de pe locul alăturat, există ceva în zbor care îi face pe oameni mai deschiși la neașteptat. Am fost martorii unor cereri în căsătorie și chiar nunți în aer. Se pare că dragostea chiar plutește în aer”.

Psihologul clinician Shahn Baker Sorekli, expert în relații, consideră că astfel de gesturi reflectă o schimbare culturală. După ani în care aplicațiile de dating au dominat scena întâlnirilor, tot mai mulți oameni caută conexiuni autentice.

„Aplicațiile oferă eficiență, dar pot crea un sentiment de gol emoțional. Oamenii tânjesc după interacțiuni reale, față în față”, explică specialistul.

La rândul său, coach-ul de relații Nicole Colantoni subliniază că aeroporturile sunt considerate „spații liminale”, locuri de tranziție în care rutina cotidiană se estompează, iar oamenii devin mai deschiși la experiențe noi.

„Împarți un moment de anticipare cu străini, iar combinația dintre noutate, proximitate și acel «ce-ar fi dacă?» poate amplifica atracția”, spune ea.

Faptul că videoclipul a depășit un milion de vizualizări arată cât de mulți oameni se regăsesc în astfel de momente spontane, mici riscuri asumate în numele atracției, care transformă o călătorie obișnuită într-o poveste de spus mai departe.