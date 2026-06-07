O vilă istorică din București, cu o poveste fascinantă, e virală după ce a fost umplută cu 1.000 de ghivece. Cum arată Casa Plantelor

Casa Plantelor din București - vila istorică de pe Berthelot nr 73. Sursa foto: Floral Soul/ Nadya Glo

Imaginile cu o vilă istorică din centrul Bucureștiului, transformată într-o adevărată„ grădină urbană” cu peste 1.000 de plante, au devenit virale în ultimele săptămâni pe rețelele sociale. Mii de oameni au distribuit fotografii și filmări din Casa Plantelor by Floral Soul, un loc care pare desprins dintr-un muzeu botanic și care ascunde, în spatele frunzelor exotice și al ghivecelor din argilă, o poveste impresionantă pe care extrem de puțini locuitori din Capitală o cunosc.

În spatele proiectului se află Anastasia Haraz, o tânără antreprenoare de 32 de ani din Republica Moldova, care a ales să redea viață unei case cu o istorie aparte: aici a stat, până în 2022, Simina Mezincescu, Șefa Protocolului Regal, una dintre cele mai fascinante personalități ale României secolului XX.

Clădirea se află în centrul Capitalei, pe strada H.M. Berthelot nr. 73, chiar vis-a-vis de Radiodifuziunea Română (n.r. Sala Radio).

În Galeria FOTO de mai jos puteți vedea imagini cu Casa Plantelor înainte și după transformare.

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Cine este tânăra care a transformat vila

Anastasia Haraz este fondatoarea Floral Soul și absolventă a Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova. Deși nu avea experiență anterioară în antreprenoriat, pasiunea pentru plante a însoțit-o încă din copilărie și a devenit, în timp, fundamentul unui business construit în jurul relației dintre oameni și natură.

Încă din perioada în care locuia la Chișinău, Anastasia transformase propriul apartament de 50 de metri pătrați într-o mică oază verde, cu peste 100 de plante de interior.

Observând cât de mult caută oamenii contactul cu natura într-un ritm de viață tot mai alert, ea a început să dezvolte conceptul prin care plantele devin parte din stilul de viață, nu doar obiecte decorative. Astăzi, Anastasia gestionează atât Orangeria Floral Soul din Chișinău, deschisă în 2019, cât și Casa Plantelor by Floral Soul din București.

Cum a ajuns Anastasia la Casa Plantelor

Povestea începe în octombrie 2025, când antreprenoarea căuta un spațiu potrivit pentru extinderea proiectului său în România. Bucureștiul reprezenta un pas firesc pentru dezvoltarea brandului datorită proximității față de Republica Moldova, comunității mai numeroase și oportunităților oferite de o piață creativă aflată în plină dezvoltare.

Casa de pe strada General Berthelot nr. 73 a fost descoperită cu ajutorul unui agent imobiliar și închiriată de la Victor Fulicea, nepotul Siminei Mezincescu. La acel moment, Anastasia nu știa aproape nimic despre istoria clădirii.

Vila era nelocuită și neîncălzită din 2022, anul în care Simina Mezincescu murise. Coincidența a făcut ca tot în 2022 Anastasia să își înființeze firma în România. Pe măsură ce a aflat istoria locului, a avut sentimentul că această casă își aștepta un nou capitol.

Renovările au început în ianuarie 2026, iar la începutul lunii aprilie casa și-a redeschis porțile, mai întâi pentru invitați, apoi pentru publicul larg.

Povestea casei construite în epoca „Micului Paris”

Vila a fost ridicată în jurul anului 1890 și reprezintă un exemplu remarcabil de arhitectură rezidențială din perioada în care Bucureștiul era supranumit „Micul Paris”.

Stilul său eclectic Belle Époque combină influențe neoclasice, franceze și vieneze. Balconul din fier forjat, ancadramentele decorative și detaliile vegetale păstrate în întreaga clădire reflectă eleganța specifică sfârșitului de secol XIX.

Casa are peste 300 de metri pătrați și păstrează compartimentarea tradițională a locuințelor urbane din acea perioadă. Spațiile de reprezentare sunt orientate spre stradă și beneficiază de lumină naturală generoasă, în timp ce camerele private și spațiile de serviciu sunt retrase către partea din spate a clădirii.

În timpul renovărilor au fost descoperite numeroase urme ale trecutului: straturi succesive de culoare, brauri pictate direct pe pereți, fragmente decorative și amprente realizate prin tehnici de tipar utilizate în interioarele de epocă. Echipa a ales să nu ascundă aceste descoperiri, ci să le transforme în parte din povestea vizibilă a casei.

Cine a fost Simina Mezincescu: Regele Mihai a fost găzduit de ea când a revenit în țară

Noua identitate a Casei Plantelor este strâns legată de personalitatea fostei proprietare.

Simina Mezincescu (1928-2022) a fost una dintre cele mai neobișnuite figuri feminine ale României moderne. Provenită dintr-o familie de intelectuali, a sfidat convențiile epocii, devenind una dintre primele femei care au concurat în motociclism și cea mai tânără femeie aviatoare din România, pilotând încă de la vârsta de 16 ani.

În 1959 a fost arestată de regimul comunist în celebrul lot Noica-Pillat și condamnată la șase ani de închisoare pentru legăturile sale cu cercurile intelectuale și pentru lecturarea unor cărți considerate interzise. A trecut prin penitenciarele Jilava și Văcărești, fiind eliberată în 1963.

După Revoluția din 1989, a devenit una dintre persoanele apropiate Familiei Regale, ocupând funcțiile de șefă de protocol și purtătoare de cuvânt a Casei Regale timp de peste două decenii.

Chiar această vilă a găzduit momente importante din istoria recentă a României, inclusiv primele vizite ale Familiei Regale după revenirea în țară. În interiorul casei se păstrează și astăzi numeroase urme ale universului său personal: cărți, manuscrise, fotografii, obiecte vestimentare și o colecție impresionantă de discuri cu muzică clasică.

„Începând cu anul 1990, Simina Mezincescu a fost cea mai importantă susţinătoare a revenirii Familiei Regale în România, punându-şi la dispoziţie casa din strada Berthelot, resursele materiale şi contactele cu elita românească pentru a organiza primele vizite din România ale Regelui Mihai, Reginei Ana şi Majestăţii Sale Margareta. A fost martoră la evenimentele din decembrie 1990, fiind alături de Rege atunci când acesta a fost expulzat din ţară. A avut apoi un rol fundamental în organizarea Casei Majestăţii Sale Regelui în România, în organizarea primelor proceduri de retrocedare, dar şi la primele evenimente publice ale Familiei Regale.”, se arată pe site-ul Casei Regale.

Cum a fost transformată casa

Renovarea a fost realizată cu echipe de meșteri din România și Republica Moldova, iar amenajarea interioară a fost coordonată de Anastasia Haraz împreună cu designerul Mihaela Nenescu.

Una dintre deciziile esențiale a fost păstrarea aproape integrală a organizării spațiale originale. Funcțiunile camerelor au rămas în mare parte aceleași, iar intervențiile contemporane au fost gândite astfel încât să completeze, nu să înlocuiască identitatea locului.

Au fost conservate draperiile originale, covoarele existente și aproximativ 90% din mobilierul istoric. Paleta cromatică a noii amenajări a fost inspirată chiar de straturile de culoare descoperite pe pereți în timpul lucrărilor.

Dormitorul matrimonial a fost reinterpretat ca o cameră de scris, în care biblioteca Siminei Mezincescu și manuscrisele sale au devenit elementele centrale ale decorului. Astfel, etajul casei a fost transformat într-un spațiu intim și creativ, păstrând în același timp memoria fostei proprietare.

Peste 1.000 de plante și o filozofie a designului biofilic

Cea mai spectaculoasă schimbare este însă integrarea naturii în fiecare colț al casei.

Peste 1.000 de plante au fost amplasate strategic, în funcție de lumină, temperatură și umiditate. Fiecare încăpere găzduiește speciile cele mai potrivite condițiilor sale. Baia este dedicată plantelor care iubesc umiditatea, salonul găzduiește specii adaptate luminii nordice, iar alte camere au devenit mici ecosisteme atent construite.

Vechile vitrine ale dulapurilor au fost transformate în micro-sere botanice, care amintesc de cabinetele de curiozități din secolele trecute.

Conceptul care stă la baza întregii amenajări este designul biofilic, o abordare care urmărește reconectarea oamenilor cu natura prin intermediul spațiului construit. Pe lângă vegetația abundentă, atmosfera este completată de lemn natural, texturi organice și elemente care evocă mediul natural.

Un muzeu reinterpretat

Mulți dintre cei care vizitează Casa Plantelor spun că locul seamănă cu un muzeu. Diferența este că aici istoria nu este expusă în vitrine, ci integrată firesc în viața de zi cu zi.

Printre plante pot fi descoperite albume foto, cărți din biblioteca personală a Siminei Mezincescu, manuscrise, obiecte vestimentare și numeroase elemente originale ale casei. Vizitatorii sunt încurajați să exploreze încăperile exact așa cum ar face-o într-o locuință.

Dacă sunt în căutarea unor plante pentru baie, le găsesc în baie. Dacă vor să vadă cum ar putea amenaja un dormitor cu plante, pot explora dormitorul. Casa funcționează astfel ca un spațiu de inspirație, dar și ca un exemplu practic de integrare a naturii în interior.

Pentru realizarea proiectului au fost atrase investiții de aproximativ 100.000 de euro. Astăzi, Casa Plantelor by Floral Soul găzduiește tururi ghidate gratuite, evenimente culturale, lansări de carte și concerte.