Lauren Meeks a fost crescută în California într-o famile creștină, tradițională în care sexul era un subiect taboo. În fiecare duminică la biserică, i se reamintea că virginitatea este cea mai de preț comoară a unei tinere, aproape la fel de importantă că și salvarea ce o va aștepta în Ceruri. La vârstă de 15 ani, după ce i s-a explicat importanța relațiilor intime abia după căsătorie, adolescenta a semnat un act simbolic în care jura că se va păstra pentru căsătorie. Un an mai târziu, părinții ei i-au făcut cadou un inel al purității, care putea fi dat jos abia în momentul în care se căsătorea, și înlocuit de o verighetă.

„Bineînțeles că așteptam până la căsătorie. Cum aș fi putut să mă gândesc să fac altceva? Știam că va fi greu, dar dacă nu aș fi făcut-o, aș fi regretat pentru tot restul vieții mele (sau așa mi s-a spus)” povestește Lauren .

Presiunea de a rămâne virgină a fost atât de mare, încât tânăra a decis ca nici măcar să nu se sărute înainte de ziua nunții, dorindu-și ca primul sărut să fie în fața altarului. De fiecare data când vorbea cu prietenii sau familia despre relații intime, și cum este viață de cuplu aceștia îi spuneau doar să nu își facă griji, totul va veni natural și să nu mai pună întrebări. Odată căsătorita însă și după luna de miere, Lauren era mai frustrată ca niciodată: când încerca să întrețină relații sexuale, avea niște dureri crunte și nu reușea să ducă actul la sfârșit.

„Să spunem doar că lucrurile nu au mers așa cum am planificat. Aveam o mare problemă. Am fost diagnosticată cu vaginismus la scurt timp după ce m-am întors din luna de miere (și după o săptămană de lacrimi, durere și frustrare). Acest lucru însemna că am contracții involuntare ale mușchilor pelvieni care fac sexul extrem de dureros sau chiar imposibil. Lunile ce ce au urmat au fost cele mai întunecate din viață mea.” a mărturisit tânăra.

Din cauza anilor de abstinență în care asocia relațiile intime cu un „păcat” și își impunea să nu simtă entuziasm față de sexul opus corpul tinerei se opunea acum în mod automat acestor tip de relații.

„După ce am discutat cu doctori și terapeuți am început să îmi dau seama că deceniile de "păstrare" mi-au convins subconștient că sexul este de fapt rău, ceva ce trebuia evitat și la care nu trebuie să mă gândesc. Acum că brusc devenise un lucru "bun", trupul meu nu știa ce să facă, pentru că a petrecut atât de mulți ani, stopând entuziasmul simțit față de membrii sexului opus.” Conform specialiștilor, acesta afecțiune este cauzată de „părinți prea rigizi, invățături religioase extreme (adică "sexul este rău") și educația sexuală inadecvată."

Din această cauza, Lauren urmează să ducă o viață grea, plină de tratamente în care se simte că a dezamăgit ca femeie și soție. Acum ea trebuie să meargă săptămânal la terapie, atât psihică cât și fizică iar cu fiecare zi care trece, supărarea crește din ce în ce mai mult: „Am încercat atât de mult să răman virgină pentru soțul meu, iar acum că m-am căsătorit am fost răsplătita doar cu stres și anxietate” marturisește aceasta.

Din păcate, Lauren nu este singura care trece printr-o astfel de experiență iar acest fenomen este foarte des întâlnit în familile profud creștine. Mulți tineri își petrec adolescența impunându-și că sexul este rău, încât în momentul în care se căsătoresc corpul lor luptă împotriva actului sexual.Tânăra declară că dacă ar fi să o ia de la capăt, s-ar păstra în continuare pentru căsnicie dar ar schimba abordarea adusă când vine vorba de sex. În loc de a vedea acest subiect că pe ceva taboo, rău famat, femeia spune că ar trebui vorbit că despre o experiență pozitivă, de viață, și nu ceva ce trebuie evitat sub orice formă, atât în familie cât și față de prieteni. „Dacă creștinii cred cu adevărat că sexul este un dar de la Dumnezeu pentru cuplurile căsătorite, este timpul să se vorbească despre acest subiect altfel decât în tonuri reci și eufemisme criptice.”

Sursă: Cosmopolitan