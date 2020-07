Mihai Adrian Băncilă, militarul decorat pentru faptele sale bune

Noi lucrăm în ture, la ISU Braşov şi în timpul liber mai ajutăm şi semenii, colegii şi prietenii.

Este o satisfacţie deosebită să poţi să aduci zâmbetul pe faţa unui copil, sau a unui om nevoiaş. Şi asta nu se poate face de unul singur. Trebuie să fim o echipă (...)

Plutonierul Mihai Adrian Băncilă povesteşte cum a reuşit să ajute nouă copii nevoiaşi împreună cu colegii săi de la ISU Braşov

Mergeam odată către serviciu şi mergând cu maşina, era o bătrână cu doi copii. Ploua şi era pe marginea drumului, făcea cu mâna. Am oprit şi am întrebat-o: Doamnă, unde mergeţi? Merg spre Moeciu. Încep discuţia cu copii, îi întreb cum îi cheamă şi la un moment dat îmi spun că sunt nouă fraţi, că tatăl lor nu este acasă. Zic, ce ar fi să luăm legătura, să mai povestim şi am luat legătura cu dânşii, i-am adunat, mobilizat şi le-am spus la toţi colegii mei de la ISU Braşov problema aceasta. Ne-am adunat toţi şi a adus fiecare ce a avut pe acasă. Unul o tabletă, unul un laptop, unul haine, unul mâncare. Le-am făcut şi o surpriză. I-am adus la noi la Inspectorat, le-am făcut o surpriză dulce şi ne-am bucurat foarte mult când i-am văzut cum se bucură. Când vezi fericirea asta pe chipul unui om, te umple de satisfacţie şi uităm de celelalte griji care ne domină toată ziua. Este o satisfacţie deosebită.

Mihai Adrian Băncilă spune că menirea noastră ca oameni este să ne ajutăm reciproc

Serviciul acesta al nostru ne duce în toate casele oamenilor şi vezi dacă acolo e sărăcie, necaz. Şi atunci te stârneşte într-un fel să faci mai mult şi până la urmă te gândeşti că suntem oameni şi noi toţi oamenii depindem unul de celălalt. Noi trebuie să ne ajutăm unul pe celălalt, că asta e menirea noastră, ca oameni. Din puţinul nostru cât putem face, încercăm să ajutăm'', a spus plutonierul Mihai Adrian Băncilă.