Radu Dimulescu a vorbit la rubrica ''Eroul Zilei'', despre cum a decis să îi ajute gratuit pe elevii copleşiţi de teme.

''Şi eu ca să fac performanţă la matematică am fost ajutat, am avut parte de suport din partea familiei, am avut o profesoară extraordinară, care a făcut cu mine pregătire la matematică gratis şi atunci, dacă tot avem timp în perioada aceasta, am zis să vin şi eu cu ajutor pentru alţii copii, care poate nu au condiţiile pe care le-am avut eu.

Până acum, s-au înscris 150 de părinţi, cu copii în clasele IV-V, până în clasa a VIII-a, dar nu la toţi întâlnim probleme. Cred că vreo 50-60 de părinţi mi-au trimis probleme şi eu le trimit rezolvările pe mail detaliat, astfel încât să înţeleagă'', a spus studentul.