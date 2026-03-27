Ora Pământului, pe 28 martie. Ce se întâmplă de la ora 20:30 în toată lumea

1 minut de citit Publicat la 20:00 27 Mar 2026 Modificat la 20:00 27 Mar 2026

Participanții sunt încurajați să stingă luminile și aparatele electrice neesențiale, în semn de solidaritate pentru planetă. Foto: Getty Images

Ora Pământului este un eveniment global care va avea loc sâmbătă, 28 martie 2026, între orele 20:30 și 21:30. Milioane de oameni, instituții și companii din întreaga lume sunt invitați să participe la această inițiativă simbolică dedicată protejării mediului, potrivit earthhour.org.

Se stinge lumina timp de o oră în toată lumea

În intervalul 20:30 – 21:30, participanții sunt încurajați să stingă luminile și aparatele electrice neesențiale, în semn de solidaritate pentru planetă.

Acțiunea are loc simultan în peste 190 de țări și teritorii și este considerată una dintre cele mai mari mișcări globale dedicate mediului. Clădiri emblematice, instituții publice și locuințe private intră, pentru o oră, în întuneric.

Pe lângă gestul simbolic, organizatorii îi încurajează pe oameni să folosească acest timp pentru activități benefice pentru natură: de la plimbări în aer liber și reducerea consumului de energie, până la informare sau implicare în acțiuni de protecție a mediului.

Ce semnificație are Ora Pământului

Inițiativa a început în 2007, în Sydney, și a crescut rapid, devenind un fenomen global. De atunci, „ora fără lumină” a devenit un simbol al luptei împotriva schimbărilor climatice.

Astăzi, mesajul este mai urgent ca niciodată. Specialiștii avertizează că planeta se apropie de praguri critice: temperatura globală ar putea depăși limita de 1,5°C stabilită prin acorduri internaționale, iar pierderea biodiversității atinge niveluri alarmante.

Datele recente arată că populațiile de animale sălbatice au scăzut drastic în ultimele decenii, iar ecosisteme esențiale precum Amazonul, recifele de corali sau calotele glaciare sunt în pericol.

În acest context, Ora Pământului nu mai este doar un gest simbolic, ci un apel la acțiune. Organizatorii îi îndeamnă pe oameni să „ofere o oră pentru Pământ” și să facă ceva concret: să reducă risipa, să protejeze natura sau să inspire și pe alții să se implice.

Chiar dacă pare puțin, o oră contează atunci când milioane de oameni din întreaga lume fac același lucru în același timp.