Oscar 2026. Imagini de covorul roșu și momente virale. Emma Stone a purtat „metal lichid”, Javier Bardem a stârnit reacții cu o broșă

Covorul roșu la gala premiilor Oscar 2026, pe 15 martie la Dolby Theatre, în Los Angeles.

Gala premiilor Oscar 2026 a adus nu doar trofeele mult așteptate din industria filmului, ci și o serie de momente și imagini care au devenit virale pe internet la doar câteva minute după ce au fost surprinse pe camere. Ceremonia s-a desfășurat pe 15 martie, la Dolby Theatre din Los Angeles, fiind prezentată de Conan O'Brien.

De la ținute spectaculoase pe covorul roșu până la discursuri emoționante sau politice, imaginile de la Oscaruri au dominat rețelele sociale.

Oscar 2026. Imagini de pe covorul roșu care au făcut senzație

Printre cele mai comentate momente de la Premiile Oscar 2026 se numără apariția actorului Timothée Chalamet, care a atras toate privirile într-un costum alb complet semnat Givenchy. Actorul a pozat singur pe covorul roșu și a completat ținuta cu ochelari de soare, într-un look considerat de mulți unul dintre cele mai îndrăznețe ale serii.

O altă apariție intens distribuită online a fost cea a actriței Emma Stone, care a purtat o rochie argintie cu efect de „metal lichid”, un design spectaculos care părea turnat direct pe corpul ei. Ținuta a fost imediat inclusă pe listele celor mai bune apariții de la gală, potrivit revistei Cosmopolitan.

La rândul ei, Ariana Greenblatt a atras atenția într-o rochie ivoire cu aplicații florale și trenă lungă, o apariție elegantă despre care criticii de modă spun că ar putea influența tendințele pentru rochiile de mireasă.

Momente virale din timpul ceremoniei

Ceremonia a oferit și câteva momente memorabile pe scenă. Gazda Conan O'Brien a deschis seara cu un monolog plin de ironii despre politică și industria filmului, iar mai multe discursuri ale câștigătorilor au devenit rapid subiect de discuție online.

Printre momentele importante s-a numărat și succesul filmului One Battle After Another, care a câștigat cele mai multe trofee ale serii, inclusiv premiul pentru Cel mai bun film.

Printre cele mai discutate detalii ale serii se numără și recordul stabilit de Emma Stone. Nominalizarea sa din acest an o aduce la un total de șapte nominalizări la Oscar, devenind cea mai tânără actriță care ajunge la această performanță în istoria premiilor.

Pe lângă moda de pe covorul roșu, gala a oferit și câteva momente virale. Gazda Conan O'Brien a stârnit râsete în sală cu un monolog plin de ironii despre inteligența artificială și industria filmului. Într-un sketch care a devenit rapid viral, prezentatorul a apărut costumat într-un personaj fictiv și a parodiat mai multe filme nominalizate.

Un alt moment intens comentat pe internet a fost apariția lui Kevin O'Leary pe covorul roșu. Omul de afaceri a purtat un costum extravagant și un colier evaluat la peste 19 milioane de dolari, care conținea o carte de colecție cu jucătorii de baschet Michael Jordan și Kobe Bryant. Look-ul său a devenit rapid subiect de meme pe rețelele sociale.

De asemenea, rețelele sociale au reacționat la reuniuni surpriză ale unor actori celebri și la aparițiile emoționante din segmentul „In Memoriam”. Momentul dedicat regizorului şi actorului Rob Reiner a deschis montajul video anual „In Memoriam” al Oscarurilor, care a omagiat o serie de mari personalităţi ale cinematografiei decedate recent, de la Diane Keaton, Diane Ladd şi Catherine O'Hara, până la Val Kilmer, Graham Greene şi Robert Duvall.

Segmentul s-a încheiat cu Barbra Streisand, în vârstă de 83 de ani, care a urcat pe scenă pentru a-i aduce un omagiu actorului şi regizorului Robert Redford, partenerul ei din drama romantică din 1973 „The Way We Were”, care a încetat din viaţă în septembrie, la vârsta de 89 de ani, descriindu-l drept „un cowboy intelectual care şi-a croit propriul drum”.

Mesajul lui Javier Bardem pe covorul roșu și pe scena Oscarurilor

Unul dintre cele mai comentate momente ale serii a fost apariția actorului Javier Bardem. Acesta a purtat pe rever o broșă cu mesajul „No a la guerra” („Nu războiului”), un simbol pe care actorul l-a mai purtat în trecut, cu 23 de ani în urmă, ca semn de protest împotriva războiului din Irak de la acel moment.

Actorul a vorbit despre semnificația accesoriului atât pe covorul roșu, cât și pe scena Oscarurilor, unde a prezentat un premiu.

În discursul său, Bardem a spus clar: „No to war”, vorbind despre „războiul ilegal” purtat de SUA si Israel în Orientul Mijlociu, adăugând și un apel pentru pace și libertate pentru Palestina.

Mesajul său a fost intens discutat pe rețelele sociale și în presa internațională, devenind unul dintre cele mai comentate momente ale serii.