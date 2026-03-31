„Project Hail Mary” a devenit filmul cu cele mai mari încasări al Amazon MGM. Lider în box-office cu peste 300 de milioane de dolari

„Project Hail Mary” este oficial filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile produs de Amazon MGM. Filmul a încasat 300,8 milioane de dolari la nivel global, după ce a câștigat încă 54,1 milioane de dolari pe 86 de piețe în acest weekend. Acesta depășește cu ușurință încasările mondiale de 276 de milioane de dolari ale filmului „Creed III” din 2023, care fusese anterior cel mai mare câștig al companie. Amazon a achiziționat MGM în 2022 pentru 8,5 miliarde de dolari, scrie publicația Variety.

„Project Hail Mary” îl are în distribuție pe Ryan Gosling în rolul unui profesor de liceu înrolat pentru a salva lumea. Filmul a avut un succes deosebit în acest weekend în Marea Britanie (6,3 milioane de dolari), China (7,7 milioane de dolari), Australia (3,8 milioane de dolari), Coreea de Sud (3,3 milioane de dolari) și Germania (3,4 milioane de dolari). Filmul, bazat pe un roman de Andy Weir, este regizat de Phil Lord și Christopher Miller. Bugetul de producție este de 200 de milioane de dolari.

„Hoppers”, produs de Disney și Pixar, a avut și el rezultate bune la nivel internațional. Filmul de familie și-a mărit încasările globale cu 37 de milioane de dolari în acest weekend, dintre care 24,8 milioane de dolari provin de pe piețele externe. Încasările sale mondiale se ridică în prezent la 297,6 milioane de dolari și ar trebui să depășească pragul de 300 de milioane de dolari la începutul săptămânii viitoare. Pixar a cheltuit 150 de milioane de dolari pentru film.

„Scream 7” de la Paramount a depășit pragul de 200 de milioane de dolari, după ce a încasat 6,3 milioane de dolari la nivel global în acest weekend. Câștigurile sale la nivel mondial se ridică la 204 milioane de dolari, ceea ce reprezintă un rezultat bun având în vedere bugetul de 45 de milioane de dolari.

Filmul „Reminders of Him” al Universal a adăugat 9,6 milioane de dolari la totalul său global, ajungând la 69,4 milioane de dolari. Adaptarea lui Colleen Hoover se anunță a fi un succes modest pentru studio, care a cheltuit 25 de milioane de dolari pentru drama romantică. Romanciera a mai scris „Regretting You” și „It Ends With Us”, ambele inspirând filme de succes.

Warner Bros. și New Line au văzut cum „They Will Kill You” s-a prăbușit la box office-ul global cu un debut de 9 milioane de dolari, dintre care 4 milioane de dolari au provenit din 66 de piețe străine. Filmul de groază îl are în distribuție pe Zazie Beetz în rolul unei menajere care lucrează într-un apartament sinistru la un zgârie-nori. Producția a costat 20 de milioane de dolari, așa că pierderile nu ar trebui să fie prea devastatoare.

„They Will Kill You” a fost cofinanțat de casa de discuri Nocturna a lui David Ellison, într-o colaborare care a fost pusă la cale cu mult înainte de recentul acord al magnatului de a cumpăra Warner Bros. și de a o fuziona cu Paramount.