Scumpirile Netflix din ultimii ani, declarate ilegale în Italia. Milioane de abonați ar putea primi înapoi până la 500 de euro

O instanță din Roma a decis că majorările de preț aplicate de Netflix între anii 2017 și 2024 au fost ilegale, ceea ce le dă dreptul milioanelor de abonați italieni să ceară rambursări de până la 500 de euro. Gigantul de streaming a anunțat deja că va ataca decizia prin apel, scrie Euronews.

Tribunalul din Roma a dat dreptate asociației de consumatori Movimento Consumatori, care a dat în judecată Netflix Italia din cauza scumpirilor unilaterale. Judecătorii au stabilit că acele clauze care permiteau modificarea prețului abonamentului în perioada 2017 – ianuarie 2024 sunt nedrepte și abuzive.

Potrivit asociației, aceste condiții contractuale sunt nule deoarece nu indicau un motiv justificat pentru scumpiri. Mai mult, sentința arată că modificările de tarif făcute în 2017, 2019, 2021 și 2024 încalcă direct regulile prevăzute de Codul Consumului.

Consecințe financiare pentru utilizatorii italieni

Asociația de consumatori estimează că un abonat cu planul Premium activ încă din 2017 ar putea solicita o rambursare de aproximativ 500 de euro. În schimb, cei cu un abonament Standard ar avea dreptul la o sumă apropiată de 250 de euro.

Avocații Paolo Fiorio și Corrado Pinna subliniază că „decizia afectează milioane de consumatori”. Totodată, platforma este obligată de instanță să reducă prețurile actuale pentru a elimina impactul acestor creșteri considerate nelegitime.

Alessandro Mostaccio, președintele Movimento Consumatori, a avertizat: „Dacă Netflix nu reduce imediat tarifele și nu își despăgubește clienții, vom lansa o acțiune colectivă (class action) pentru a garanta că toți utilizatorii își primesc banii plătiți nejustificat”.

Precedente în restul Europei

Hotărârea din Italia se înscrie într-o tendință europeană mai largă. Grupuri de consumatori, precum federația vzbv din Germania și FACUA din Spania, au contestat deja aceleași clauze Netflix în țările lor.

Instanțele germane din Berlin și Köln au decis deja că modificările de preț bazate pe formule generice sunt nule, deoarece nu permit utilizatorilor să înțeleagă motivele reale ale scumpirilor. Aceste decizii se bazează pe Directiva Europeană 93/13/CEE, care protejează consumatorii împotriva clauzelor contractuale abuzive ce creează un dezechilibru excesiv în favoarea companiilor.

Rezultatul acestor procese este o schimbare majoră de reglementare la nivelul întregului continent: platformele de streaming sunt acum tot mai des obligate să ceară consimțământul explicit al abonaților în loc să aplice scumpiri automate.

Ce spune Netflix

Netflix a declarat că va ataca sentința, apărându-și politica de prețuri din ultimii șapte ani ca fiind transparentă și conformă cu legislația italiană.

„Vom ataca această decizie. La Netflix, abonații noștri sunt pe primul loc. Luăm foarte în serios drepturile consumatorilor și credem că toate condițiile noastre au fost mereu în concordanță cu reglementările și practicile din Italia”, a transmis compania într-un comunicat emis vineri.