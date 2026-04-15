Un fermier din Italia a ajuns la spital, iar primarul localităţii a fost nevoit să aibă grijă de vacile lui, în baza unei legi din 1992

Starea vacilor necesita o intervenție imediată, pentru că erau fără hrană și fără protecție adecvată. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un fermier din localitatea Monteviale, în provincia Vicenza, Italia, a ajuns în spital şi pentru că nu avea niciun ajutir ca să aibă grijă de vacile sale, a apelat la primarul localităţii în baza unei legi uitate care datează din 1992.

După ce un fermier a fost spitalizat, primarul s-a trezit nevoit să aibă grijă personal de 11 vaci lăsate fără îngrijire. Primarul a fost obligat să aibă grijă de animale în baza Legii 157 din 11 februarie 1992, care atribuie primarului responsabilitatea pentru protecția animalelor din municipiu, în special atunci când acestea sunt abandonate sau aflate în suferință, relatează La Repubblica.

Primarul Claudio Celeghin a crezut inițial că este o farsă. În timp ce se afla plecat de acasă, în Lombardia, a fost contactat de serviciile sociale ale ULSS 8 Berica. Abia după ce a analizat cadrul legislativ invocat pentru a-i cere ajutorul, și-a dat seama că trebuie să intervină personal.

Starea animalelor necesita o intervenție imediată. Vacile erau fără hrană și fără protecție adecvată. „Dacă nu aș fi intervenit imediat, aș fi riscat să fiu acuzat de cruzime față de animale”, a explicat primarul.

Primarul a efectuat o inspecție cu carabinierii şi împreună cu doi funcționari din primărie. Câțiva locuitori din zonă au ajutat la operațiunile inițiale de asistență a animalelor. Cu toate acestea, gestionarea celor 11 vaci rămâne complexă.

Prin urmare, primarul a inițiat contactul cu fermierii locali, solicitându-le disponibilitatea de a avea grijă de animale. Dacă nu se găsește o soluție convenită de comun acord, Primăria este pregătită să intervină printr-o ordonanță pentru a rezolva definitiv situația.