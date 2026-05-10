Persoanele care țin mereu telefonul pe silent ascund o trăsătură de caracter fascinantă

Telefonul mobil a devenit, în ultimii ani, un obiect fără de care cu greu ne imaginăm viața. Îl folosim pentru comunicare, muncă, distracție sau informare, iar de cele mai multe ori îl avem mereu la îndemână, fie în buzunar, fie pe masă, fie chiar în mână, potrivit El Economista.

În acest context, modul în care ne folosim telefonul începe să spună lucruri despre noi. Gesturi aparent lipsite de importanță, cum ar fi frecvența cu care îl verificăm, felul în care răspundem la notificări sau dacă îl ținem pe sunet ori pe silențios, pot reflecta anumite trăsături de personalitate.

Deși mulți ar crede că setarea telefonului pe silențios este doar o preferință practică, unele studii din psihologie sugerează că această alegere poate avea legătură cu felul în care o persoană își organizează viața și relațiile.

Cei care își țin telefonul pe silențios au, în general, câteva caracteristici comune:

Își apreciază spațiul personal – preferă să decidă singuri când răspund la mesaje sau apeluri și evită să fie permanent disponibili

Își controlează mai bine timpul – încearcă să reducă întreruperile și să rămână concentrați pe activitățile importante

Sunt mai atenți la ceea ce fac – lipsa notificărilor constante îi ajută să fie mai prezenți și mai implicați

Pot avea o fire mai introvertită – unele dintre aceste persoane sunt mai rezervate și preferă comunicarea în ritmul lor

Caută liniștea și echilibrul – folosesc această metodă pentru a diminua stresul și senzația de aglomerație informațională

Pentru prieteni sau familie, acest obicei poate fi uneori frustrant, mai ales când apelurile rămân fără răspuns. Totuși, pentru cei care aleg să țină telefonul pe silențios, este adesea o modalitate de a-și păstra controlul asupra propriei rutine.

Este important de menționat că aceste concluzii nu sunt reguli generale. Nu toate persoanele care folosesc modul silențios se regăsesc în aceste descrieri. Personalitatea umană este complexă, iar un singur comportament nu poate defini complet un individ.