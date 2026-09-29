Povestea bunicii de 85 de ani care aleargă pe munte. Eugenia Cotinghiu revine la Azuga Trail Race și urcă iar traseul Sorica

La 85 de ani, Eugenia Cotinghiu se pregătește să participe din nou la Azuga Trail Race. FOTO: Facebook Azuga Trail Race

La 85 de ani, Eugenia Cotinghiu se pregătește să participe din nou la Azuga Trail Race, competiția de alergare montană din Munții Baiului. Ea a urcat anul trecut pârtia Sorica în cadrul probei Sorica Sunset Vertical.

Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook Azuga Trail Race, organizatorii spun că Eugenia Cotinghiu va reveni la startul probei Sorica Sunset Vertical.

„Anul trecut, la apus, când soarele cobora peste creste, și-a strâns baticul sub glugă, a luat bețele în mână și a pornit în sus - la Sorica Sunset Vertical, iluminat de @varta_romania. Iar pe înserat, trecea linia de sosire. Cu zâmbetul pe față. Acum se pregătește să o facă din nou”, au scris organizatorii.

Azuga Trail Race are loc pe 16 și 17 octombrie, în Munții Baiului.

Proba Sorica Sunset Vertical presupune o urcare continuă de 1,9 kilometri pe pârtia Sorica, cu o diferență de nivel de 543 de metri.

Povestea Eugeniei Cotinghiu la Azuga Trail Race a început în 2025. Potrivit bizbrasov.ro, ea a mers la competiție pentru a-și însoți nepotul, Viorel Pălici, sportiv de performanță și multiplu campion național și internațional. De fiecare dată când nepotul pleca la concursuri, bunica îl întreba ce face și unde aleargă. Pentru a-i arăta cum sunt competițiile, Viorel a invitat-o la Azuga Trail Race. Eugenia a decis însă să nu rămână doar spectator și s-a înscris la cursă.

La 85 de ani, ea continuă să fie activă și să muncească în gospodărie. Are o grădină în care cultivă roșii, cartofi, ceapă și morcovi pentru familie.

Brașoveanca spune că munca, alimentația naturală, odihna, credința și timpul petrecut alături de vecini contribuie la starea sa de bine. Spune că cel mai des mănâncă lapte, caș și ouă.

"Toată viața am muncit, da. Așa am fost. De mică am avut șapte frați. Eu am fost cea mai mică. Am rămas în casă cu bătrânii și a trebuit să muncesc și să am grijă de ei. Ceilalți au plecat toți. (…) Urcam până sus. Acum să vă povestesc – duceam calul, trăgea la pod. Eu eram singură, că bărbatul lucra la pădure. Puneam pățoală și urcam pe scară, băgam fânul, tot de una singură. Ziceam: «Lasă, că fac eu!»”, a povestit brașoveanca.

Eugenia Cotinghiu s-a născut și a crescut în satul Măgura, județul Brașov, unde locuiește și în prezent. Este mamă a trei fete, bunică a zece nepoți și străbunică a doisprezece strănepoți.