Revoltă în Italia după ce s-a aflat ce a făcut o vedetă de pe rețelele sociale urmărită de peste 2 milioane de oameni

Tânăra este acuzată că a folosit un permis rezervat persoanelor cu dizabilități pentru a sări peste coadă la parcul de distracţii Universal Studios Orlando. Sursa foto: captura instagram/ camilla.de.pandis

Camilla De Pandis, în vârstă de 20 de ani, cu aproape 2,5 milioane de urmăritori pe Instagram și TikTok, se află în centrul unui scandal de amploare în Italia. Creatoarea de conţinut este acuzată că a folosit un permis rezervat persoanelor cu dizabilități pentru a sări peste coadă la parcul de distracţii Universal Studios Orlando din Statele Unite ale Americii. Ulterior, tânăra și-a recunoscut greșeala și și-a cerut scuze urmăritorilor de pe rețelele sociale.

Totul a început cu un vlog publicat de creatoarea de conţinut pe YouTube pe 29 octombrie. De Pandis a împărtășit fanilor săi momente din călătoria sa în Statele Unite, în special ziua petrecută la faimosul parc de distracții din Florida, relatează La Repubblica.

› Vezi galeria foto ‹

Tânăra a explicat că a folosit „abonamentul pentru dizabilități”, un serviciu conceput pentru a facilita accesul vizitatorilor cu dizabilități, permițându-le să depășească alții și astfel să evite cozile incredibil de lungi care se formează în fața atracțiilor individuale. Abonamentul oferă, de asemenea, acces prioritar unui număr limitat de însoțitori. După ce a postat povestea ei video pe YouTube, unele scene, care au fost rapid eliminate, au devenit virale pe reţelele sociale şi au stârnit un val de critici.

Decizia de a se preface că are o dizabilitate, cu ajutorul unui certificat fals, pentru a obține abonamente prioritare a fost imediat condamnată ca fiind nedreaptă și lipsită de respect.

Prin urmare, Camilla De Pandis a decis să intervină public pentru a clarifica problema și a-și recunoaște greșeala într-un mesaj distribuit de platforma Webboh: „Am făcut o greșeală obţinând permisul pentru a sări peste coadă, îmi pare rău. Nu am râs de copiii cu dizabilități, a fost un gest imatur, făcut din impuls”, a precizat aceasta. Creatoarea de conţinut a mai explicat că a eliminat scenele din videoclip pentru a nu „normaliza ceva greșit”. Pe YouTube, a adăugat apoi: „Cu siguranță am tratat un subiect sensibil cu ușurință și îmi pare rău că am părut lipsită de respect. A fost o faptă nechibzuită, care are în mod clar consecințe, deoarece a fost postată pe rețelele sociale și îmi cer scuze pentru asta.”