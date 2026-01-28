România va fi promovată în mai multe capitale ale lumii printr-un turneu internaţional organizat de Charlie Ottley

Charlie Ottley. sursa foto: Agerpres

România va fi promovată, începând de joi, în mai multe capitale ale lumii, printr-un turneu internaţional de proiecţii şi evenimente culturale organizat de scriitorul şi producătorul britanic Charlie Ottley. Demersul are loc în colaborare cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) şi cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MEDAT, turneul cuprinde proiecţii ale producţiei de succes Flavours of Romania, difuzată în prezent pe Netflix România, în ţări precum Thailanda, Malaezia, Chile, Peru, Columbia şi Regatul Unit.

Iniţiativa urmăreşte prezentarea frumuseţii şi diversităţii României unui public internaţional format din reprezentanţi guvernamentali, lideri de opinie şi agenţii de turism şi are ca obiectiv consolidarea relaţiilor internaţionale şi promovarea turismului românesc.

Evenimentele au loc în parteneriat cu ambasadele României din statele incluse în turneu şi includ un film de aproximativ 75 de minute, realizat din selecţii ale sezoanelor doi şi trei ale Flavours of Romania, dedicate celor nouă regiuni istorice ale ţării.

Proiecţiile sunt urmate de prezentări şi sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu Charlie Ottley şi Oana Mihai, precum şi de momente de networking şi promovare gastronomică.

„România are poveşti autentice care merită spuse lumii, iar Charlie Ottley le spune cu respect, profunzime şi pasiune. Îi mulţumim pentru contribuţia constantă la promovarea României şi pentru acest demers care arată potenţialul nostru turistic, cultural şi gastronomic pe scena internaţională. România are tot ce îi trebuie pentru a fi o destinaţie turistică de top. Este esenţial să arătăm lumii adevărata noastră valoare şi să creştem atractivitatea României ca destinaţie. Mulţumesc pentru contribuţia esenţială a doamnei ministru Oana Ţoiu şi a Ministerului de Afaceri Externe”, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.

La rândul său, Charlie Ottley a arătat că persistă încă numeroase percepţii greşite despre România şi că acestea pot fi corectate doar printr-o prezenţă activă pe plan internaţional.

„Eu şi Oana plănuiserăm oricum această călătorie pentru a ne revedea cu prieteni şi familie, însă, în urma discuţiilor cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, am decis să organizăm proiecţii în toate capitalele pe care urmează să le vizităm. Sper ca acest demers să ne ofere ocazia de a arăta atractivitatea României publicului internaţional, să stimuleze turismul şi să încurajeze o colaborare mai strânsă. Există încă prea multe percepţii greşite despre România, iar singura modalitate de a le depăşi este să fim prezenţi, să ieşim în lume şi să arătăm oamenilor ce ţară extraordinară avem”, a precizat Ottley.