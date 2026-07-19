Băutura pe care un chirurg celebru o numește „moarte lichidă”. Milioane de oameni o consumă în fiecare zi

1 minut de citit Publicat la 07:00 19 Iul 2026 Modificat la 07:00 19 Iul 2026

Dr. Jeremy London a publicat o listă cu cele patru lucruri pe care spune că nu le-ar consuma niciodată, Foto: Getty Images

Un chirurg cardiovascular cu o activitate intensă în mediul online a stârnit numeroase reacții după ce a descris băuturile carbogazoase drept „moarte lichidă” și a spus că acestea se numără printre produsele pe care le evită complet.

Dr. Jeremy London, specialist certificat în chirurgie generală, vasculară și toracică, a publicat pe Instagram o listă cu cele patru lucruri pe care spune că nu le-ar consuma niciodată.

Pe primul loc se află fumatul.

„Este, fără îndoială, cel mai rău lucru pe care îl poți face pentru organism. Distruge plămânii, crește riscul de cancer pulmonar, infarct și accident vascular cerebral”, a explicat medicul.

Al doilea pe listă este alcoolul.

„Este toxic pentru fiecare celulă din corp. Fiecare decide pentru sine, dar renunțarea la alcool a fost una dintre cele mai importante schimbări pe care le-am făcut ca adult”, a spus acesta.

Pe locul al treilea se află băuturile răcoritoare carbogazoase.

„Moarte lichidă. Pur și simplu nu le beți. Atât”, a transmis chirurgul.

Lista este completată de pâinea și pastele făinoase preparate din făină rafinată. Potrivit medicului, alimentația are o influență mult mai mare asupra greutății corporale decât exercițiile fizice.

De ce ”moarte lichidă”

Într-un interviu acordat emisiunii Today, medicul a recunoscut că expresia „moarte lichidă” a fost folosită intenționat pentru a atrage atenția asupra efectelor pe care consumul frecvent de băuturi carbogazoase le poate avea asupra sănătății.

El susține că principala problemă este cantitatea mare de zahăr și de calorii lichide pe care oamenii o consumă fără să își dea seama.

Și alți specialiști trag un semnal de alarmă

Opinia lui Jeremy London este împărtășită și de alți medici. Dr. William Li, cercetător și autor specializat în nutriție, a declarat în podcastul Zoe că numeroase studii au asociat consumul ridicat de băuturi carbogazoase cu un risc mai mare de boli metabolice, afecțiuni cardiovasculare și anumite tipuri de cancer.

Potrivit acestuia, problema nu este reprezentată doar de zahăr.

„Aceste băuturi conțin coloranți, arome, conservanți și alți aditivi. Expunerea repetată, pe termen lung, la aceste substanțe este cea care ridică semne de întrebare”, a explicat medicul.

Ce recomandă specialiștii

Și Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) recomandă limitarea consumului de băuturi răcoritoare îndulcite, în special în cazul copiilor. Potrivit instituției, acestea pot afecta sănătatea dinților și contribuie la creșterea riscului de obezitate.

În locul băuturilor cu zahăr, specialiștii recomandă apa ca principală sursă de hidratare sau, dacă este necesar, variante fără zahăr ori cu un conținut redus de zahăr.