Capitala găzduiește primul Congres Internațional de Longevitate din Europa de Sud-Est. Experți din șapte țări vin la București

2 minute de citit Publicat la 09:58 07 Noi 2025 Modificat la 09:59 07 Noi 2025

Andreea Cigolea alături de speakerii Longevity Expo Forum Fest, ediţia a II-a. foto: antena3.ro

Pentru prima dată în lume, despre știința longevității s-a vorbit la București, orașul care redevine un reper internațional în acest domeniu. După ce Ana Aslan a pus bazele medicinei gerontologice moderne, România continuă tradiția prin cercetare și viziune, găzduind primul Congres Internațional de Longevitate din România și Europa de Sud-Est, pe 11 noiembrie, la Biblioteca Națională a României.

Profesorul dr. Gabriel Prada, unul dintre participanții la eveniment, a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate cu Andreea Cigolea, despre importanța acestui moment pentru cercetarea medicală românească:

„Este un eveniment foarte important. Ei sunt experți în domeniul biogerontologiei, mulți fac studii la nivel preclinic, la nivel de mitocondrie, genetic sau markeri epigenetici. Studiile sunt extrem de interesante și încearcă să găsească soluții pentru a înțelege și a preveni procesul de îmbătrânire.”

Medicul subliniază că ideea centrală a longevității moderne nu este „întinerirea” propriu-zisă, ci prevenirea deteriorării celulare care se acumulează de-a lungul vieții: „Nu putem să dăm timpul înapoi, dar putem să prevenim apariția unor leziuni care se acumulează în timp. Așa trebuie înțeleasă adevărata întinerire – nu ca o revenire la 20 de ani, ci ca o reducere a deteriorărilor la nivel celular, astfel încât organismul să funcționeze cât mai bine.”

Profesorul Gabriel Prada amintește și moștenirea lăsată de Ana Aslan, pionier al medicinei gerontologice: „Doamna profesor Ana Aslan a spus de mult acest lucru – boala debutează cu 10, 20, chiar 30 de ani înainte de a fi diagnosticată. De aceea, ea recomanda terapiile profilactice încă de pe la 40 de ani.”

La eveniment, vor fi prezentate și direcții noi de cercetare, inclusiv despre identificarea biomarkerilor epigenetici care pot anticipa bolile cronice și pot ghida terapiile personalizate. Totuși, multe dintre aceste metode sunt încă în stadiul de cercetare:

„O parte dintre concluzii pot fi aplicate deja, altele sunt doar la nivel științific. Se studiază, de exemplu, cum s-ar putea aplica aceste descoperiri la nivel de sistem de sănătate. Deocamdată, nu sunt disponibile pentru toți, dar e important că ne preocupăm, ne informăm și pregătim terenul pentru viitor.”

Longevity Expo Forum Fest, ediția a 3-a, promite să fie cea mai complexă întâlnire din România dedicată medicinei viitorului, longevității și tehnologiilor de wellness. Evenimentul este deschis publicului între orele 9:00 și 19:00, iar intrarea este gratuită.

Speakerii Congresului Internațional de Longevitate

Zece dintre cei mai renumiți experți în știința longevității vin la București pentru a dezvălui cele mai noi direcții de cercetare despre cum putem trăi mai mult și mai sănătos. Printre invitații de prestigiu ai primului Congres Internațional de Longevitate din România și Europa de Sud-Est, organizat la Biblioteca Națională a României între 11 și 13 noiembrie, se numără nume de referință din institute și universități de top ale lumii:

Aubrey de Grey – LEV Foundation, SUA

Sara Hägg – Karolinska Institutet, Suedia

João Pedro de Magalhães – University of Birmingham, Marea Britanie

Mark Tomás McAuley și Amy Morgan – University of Salford, Marea Britanie

Patrick Paine – Harvard Medical School, SUA

Luisa Baca – National Institute on Aging, SUA

Ilia Stambler – International Longevity Alliance, Israel

Alexander Tietz-Latza – ILA, Germania

Raghav Sehgal – Yale University, SUA

Aceștia vor prezenta cercetări despre rolul geneticii, al markerilor epigenetici și al biotehnologiei în încetinirea procesului de îmbătrânire, dar și despre soluțiile științifice care pot îmbunătăți calitatea vieții la vârste înaintate.