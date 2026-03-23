Ce spune cel mai amplu raport francez despre vaping: mai puțin toxic decât fumatul clasic

Raportul își propune să clarifice impactul asupra sănătății printr-o analiză riguroasă a studiilor existente. sursa foto: Getty

Trecerea de la țigara clasică la vapat poate reduce semnificativ riscurile pentru fumătorii adulți. Este concluzia unui amplu raport publicat de Agenția Națională pentru Securitate Sanitară din Franța (ANSES), care oferă una dintre cele mai nuanțate evaluări de până acum asupra vapingului.

Mesajul este însă dublu: deși mai puțin nociv decât fumatul, vapatul nu este lipsit de riscuri și nu ar trebui să devină un obicei în rândul nefumătorilor sau al tinerilor.

Raportul își propune să clarifice impactul asupra sănătății printr-o analiză riguroasă a studiilor existente, completată de o evaluare cantitativă a substanțelor toxice generate în timpul vapării, în special aldehidele. Sunt analizate efectele asupra sistemului respirator, cardiovascular și riscul oncologic.

De asemenea, documentul examinează mecanismele de dependență și factorii care fac aceste produse atractive. Concluzia centrală este formulată fără echivoc: în comparație cu fumatul clasic, vapingul implică, în ansamblu, un nivel mai redus de expunere la substanțe toxice.

Absența combustiei - principala sursă a compușilor nocivi din fumul de țigară - reprezintă avantajul major al acestor produse.

Cu toate acestea, autorii spun că alternativa nu este inofensivă. Chiar dacă produce mai puține efecte nocive decât fumul de țigară, utilizarea țigării electronice rămâne asociată cu riscuri reale, mai ales în funcție de durata și intensitatea consumului.

Un aspect esențial evidențiat de raport este profilul utilizatorilor. Marea majoritate a celor care folosesc țigări electronice sunt foști sau actuali fumători, iar doar un procent foarte mic dintre adulți - aproximativ 2% - nu au consumat niciodată țigări clasice.

Acest lucru întărește ideea că aceste produse trebuie privite în primul rând ca un instrument de reducere a riscurilor pentru fumători, și nu ca un produs destinat publicului larg. În această logică, vapingul poate reprezenta o alternativă pentru cei care nu reușesc să renunțe complet la nicotină, oferind o expunere mai redusă la substanțe toxice comparativ cu fumatul.

În final, mesajul este unul echilibrat, dar clar orientat. Pentru fumători, trecerea la alternative fără ardere poate însemna o reducere semnificativă a riscurilor față de țigările clasice. Pentru nefumători și tineri, însă, aceste produse nu au niciun beneficiu.

Într-un context în care fumatul continuă să provoace un număr uriaș de decese la nivel european, faptul că o autoritate sanitară de prim rang confirmă caracterul mai puțin nociv al vapingului susține ideea de reducere a riscurilor. În același timp, obiectivul final rămâne renunțarea completă la fumat și, pe cât posibil, la consumul de nicotină în general.