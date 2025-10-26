Cei mai mulți oameni care cred că au intoleranță la gluten greșesc, spun specialiștii. Care este, de fapt, adevărata problemă

Sensibilitatea la gluten afectează mai mult de una din zece persoane la nivel mondial. Foto: Hepta

Glutenul nu este, în realitate, problema pentru majoritatea celor care cred că sunt sensibili la el – arată un nou studiu de referință realizat de cercetătorii de la Universitatea din Melbourne și publicat în revista medicală The Lancet, citat de Independent.

Potrivit analizei, sensibilitatea la gluten afectează mai mult de una din zece persoane la nivel mondial, însă cei mai mulți dintre cei care cred că suferă de această afecțiune ar putea fi, de fapt, diagnosticați greșit.

Cercetarea face o distincție clară între boala celiacă – o afecțiune autoimună declanșată de gluten – și așa-numita „sensibilitate non-celiacă la gluten” (NCGS), mult mai frecventă, dar și mult mai neînțeleasă.

„Milioane de oameni din întreaga lume evită glutenul, crezând că le afectează sănătatea digestivă, adesea după ce au experimentat simptome reale, de la disconfort ușor până la stări severe”, a explicat dr. Jessica Biesiekierski, autoare a studiului.

„Îmbunătățirea înțelegerii științifice și clinice a unei condiții care afectează până la 15% din populația globală este extrem de importantă”, a adăugat aceasta.

Glutenul, de fapt, nu e principalul vinovat

Analiza arată că, „în ciuda convingerilor populare, majoritatea celor cu NCGS nu reacționează la gluten propriu-zis”. Simptomele – precum balonarea, durerile abdominale sau oboseala – sunt, de fapt, rezultatul unei interacțiuni complexe între creier și intestin.

„Rezultatele noastre arată că simptomele sunt declanșate mai frecvent de carbohidrații fermentabili, cunoscuți drept FODMAPs, de alți compuși din grâu sau chiar de așteptările și experiențele anterioare ale oamenilor legate de alimentație”, a mai spus dr. Biesiekierski.

Cercetătorii au constatat că doar o mică parte dintre cazurile analizate prezentau o reacție reală la gluten, în timp ce majoritatea pacienților au avut reacții similare indiferent dacă li s-a administrat gluten, grâu sau placebo.

Legătura cu sindromul de colon iritabil

„Persoanele cu sindrom de intestin iritabil care cred că sunt sensibile la gluten reacționează în mod similar la gluten, grâu sau placebo”, a explicat cercetătoarea.

„Asta sugerează că modul în care oamenii anticipează și interpretează senzațiile digestive poate influența puternic simptomele resimțite.”

Astfel, sensibilitatea non-celiacă la gluten ar putea fi, de fapt, parte din spectrul tulburărilor de interacțiune intestin-creier, mai apropiată de afecțiuni precum IBS (sindromul de colon iritabil), și nu o boală distinctă provocată de gluten.

Ce înseamnă asta

Această nouă perspectivă ar putea schimba radical modul în care sunt diagnosticați și tratați pacienții care se consideră intoleranți la gluten, avertizează cercetătorii.

„Distincția clară între NCGS și alte afecțiuni digestive este esențială pentru ca medicii să ofere un diagnostic precis și un tratament personalizat”, a declarat dr. Jason Tye-Din, gastroenterolog la Spitalul Regal din Melbourne.

„Acest studiu susține o abordare mai personalizată, bazată pe dovezi, a sănătății intestinale și ajută la evitarea restricțiilor alimentare inutile”, a adăugat el.