Cum ajung căpușele pe noi, cât durează până mușcă și cum se poate preveni îmbolnăvirea

3 minute de citit Publicat la 07:00 26 Iul 2026 Modificat la 07:00 26 Iul 2026

Specialiștii atrag atenția că cea mai eficientă metodă de protecție este prevenirea mușcăturii. Foto: Getty Images

O simplă plimbare prin parc, o drumeție sau chiar câteva ore petrecute în grădină pot fi suficiente pentru a intra în contact cu o căpușă. Deși sunt foarte mici și, de multe ori, mușcătura lor trece neobservată, acestea pot transmite boli grave, printre care boala Lyme, anaplasmoza, babesioza sau infecția cu virusul Powassan, potrivit The Conversation.

Specialiștii atrag atenția că cea mai eficientă metodă de protecție este prevenirea mușcăturii, deoarece multe dintre aceste boli pot provoca complicații serioase dacă nu sunt diagnosticate și tratate la timp.

Cum ajung căpușele pe oameni

Contrar unei idei răspândite, căpușele nu sar și nu cad din copaci. Ele stau, de regulă, foarte aproape de sol, pe firele de iarbă, pe frunze sau pe vegetația joasă.

Atunci când o persoană trece prin apropiere, căpușa detectează căldura corpului și dioxidul de carbon eliminat prin respirație. În acel moment se agață de haine, încălțăminte sau rucsac. După ce ajunge pe corp, căpușa nu înțeapă imediat.

Cât durează până mușcă

În cele mai multe cazuri, căpușa se deplasează pe piele între 30 de minute și o oră, căutând o zonă potrivită pentru a se fixa. Acest interval este foarte important, deoarece oferă șansa de a o descoperi și îndepărta înainte să muște.

După ce se fixează, saliva căpușei ajunge în contact cu sângele și poate transmite bacterii, virusuri sau paraziți.

Specialiștii spun că numai 30-50% dintre persoanele diagnosticate ulterior cu boala Lyme își amintesc că au fost mușcate, deoarece căpușele sunt extrem de mici. Larvele pot avea dimensiunea unui vârf de ac, nimfele seamănă cu o sămânță de mac, iar cele adulte au aproximativ mărimea unei semințe de susan.

Cum te poți proteja

Pentru că aceste insecte preferă zonele umede și împădurite, există câteva măsuri simple care reduc considerabil riscul unei mușcături:

poartă haine cu mâneci lungi și pantaloni lungi atunci când mergi prin pădure, iarbă înaltă sau vegetație deasă;

alege haine deschise la culoare, pe care căpușele sunt mai ușor de observat;

folosește repelente eficiente împotriva căpușelor. Nu toate spray-urile pentru insecte funcționează însă, în cazul lor, produsele pe bază de DEET sunt considerate eficiente;

tratează hainele și echipamentul cu permetrin, o substanță care omoară căpușele la contact. Aceasta se aplică doar pe haine și echipamente, nu direct pe piele;

după ce revii din natură, schimbă hainele și pune-le în uscător la temperatură ridicată timp de aproximativ 20 de minute. Fără umiditate, căpușele nu supraviețuiesc;

fă un duș și verifică atent întregul corp, inclusiv scalpul, în spatele urechilor, axilele, zona inghinală, buricul și spatele genunchilor;

verifică și animalele de companie înainte de a intra în casă, deoarece acestea pot aduce căpușe în locuință.

Cum îți protejezi curtea

Căpușele preferă locurile umbroase și umede, cu frunze uscate și vegetație abundentă.

Specialiștii recomandă tunderea regulată a gazonului, îndepărtarea frunzelor căzute și întreținerea grădinii. O zonă tampon realizată din așchii de lemn între gazon și vegetația sălbatică poate reduce migrarea căpușelor către spațiile folosite de oameni.

Ce faci dacă ai găsit o căpușă

Dacă observi o căpușă atașată de piele, aceasta trebuie îndepărtată cât mai repede.

Specialiștii recomandă folosirea unei pensete cu vârf subțire, cu care căpușa se prinde cât mai aproape de piele și se trage drept, fără răsucire.

Nu este recomandată aplicarea de vaselină, uleiuri esențiale, alcool sau detergent de vase. Aceste metode pot determina căpușa să elimine mai rapid conținutul salivar, crescând riscul transmiterii agenților patogeni.

După îndepărtare, zona trebuie dezinfectată, iar dacă este posibil, căpușa poate fi păstrată într-un recipient pentru identificarea speciei, deoarece fiecare specie poate transmite boli diferite.

Când trebuie să mergi la medic

Dacă în zilele sau săptămânile următoare apar febră, frisoane, oboseală accentuată, dureri musculare sau articulare, dureri de cap ori o erupție cutanată, este recomandat consultul medical.

În cazul bolii Lyme, aproximativ 70-80% dintre pacienți dezvoltă o erupție caracteristică în formă de cerc, însă aceasta nu apare la toate persoanele infectate.

Diagnosticată la timp, boala Lyme răspunde foarte bine la tratamentul cu antibiotice. Netratată, însă, poate afecta articulațiile, inima și sistemul nervos.

Specialiștii subliniază că verificarea atentă a corpului după fiecare ieșire în natură rămâne una dintre cele mai simple și eficiente metode de prevenire a bolilor transmise de căpușe.