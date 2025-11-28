Depistare mai rapidă, date mai clare: Ministerul Sănătății creează registre naționale pentru trei mari tipuri de cancer

Registrul va fi administrat de Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere a Bolilor Netransmisibile. sursa foto: Getty

Ministerul Sănătății a lansat vineri în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern care prevede înființarea, organizarea și funcționarea a trei Registre Naționale de Screening pentru principalele trei tipuri de cancer la care screeningul salvează vieți: cancerul de col uterin, cancerul colorectal și cancerul de sân, relatează Agerpres.

Documentul stabilește că „Se înfiinţează Registrul naţional de screening pentru cancerul de col uterin, denumit în continuare SEESCCU. (...) Scopul constituirii şi funcţionării SEESCCU este colectarea, din surse multiple, stocarea şi managementul datelor şi informaţiilor privind femeile eligibile de a beneficia de servicii de screening pentru cancerul de col uterin, în vederea monitorizării participării la screening, incidenţei leziunilor precanceroase şi canceroase ale colului uterin, evaluarea calităţii serviciilor medicale de screening şi al impactului furnizării acestor servicii medicale şi fundamentarea politicilor de sănătate publică specifice”, se arată în proiect.

Registrul va fi administrat de Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere a Bolilor Netransmisibile. Ministerul Sănătății și INSP vor operaționaliza aplicația informatică prin extinderea platformei deja dezvoltate în cadrul proiectului „Integrarea screeningului primar HPV în programul naţional de screening pentru cancerul de col uterin”.

Proiectul mai prevede că datele cu caracter personal introduse în SEESCCU vor fi păstrate pe durata de viață a persoanei, având valoare pentru sănătatea publică. Odată ce scopul prelucrării este atins, datele vor fi șterse din sistem.

Al doilea registru, dedicat cancerului colorectal, SEESROC, va funcționa tot ca un sistem informatic național pentru identificarea persoanelor eligibile și pentru gestionarea datelor de screening.

Finanțarea aplicației este asigurată din bugetul Ministerului Sănătății, prin Programul Sănătate finanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

În ceea ce privește Registrul naţional de screening pentru cancerul de sân, SEESCS, scopul este similar: colectarea datelor femeilor eligibile, monitorizarea participării la screening, urmărirea incidenței leziunilor precanceroase și canceroase, evaluarea calității serviciilor și fundamentarea politicilor de sănătate publică, se arată în document.