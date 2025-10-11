Doar 20 de minute în natură pot reduce stresul și întări imunitatea

Petrecerea timpului în aer liber activează sistemul endocrin și reduce nivelurile de cortizol și adrenalină. Foto: Profimedia Images

O plimbare prin parc sau o scurtă drumeție prin pădure are efecte benefice asupra sănătății. Nu este doar o impresie, ci un fapt dovedit științific. Timpul petrecut în natură scade nivelul hormonilor de stres, reduce tensiunea arterială și chiar îmbunătățește sănătatea intestinului. Nu trebuie să petreceți ore în șir pe munte ca să vă bucurați de aceste beneficii — impactul maxim apare după doar 20 de minute în natură, scrie BBC.

Doar o plimbare în pauza de prânz prin parc de câteva ori pe săptămână poate avea beneficii pentru corp și minte. Iată patru moduri în care natura îți poate îmbunătăți sănătatea:

Te relaxezi fără să îți dai seama

Când vezi copaci verzi, inspiri mirosul pinilor sau auzi foșnetul blând al frunzelor și cântecul păsărilor, sistemul tău nervos autonom — rețeaua de nervi care controlează procesele inconștiente — reacționează instantaneu. Acest lucru se întâmplă chiar și într-o plimbare prin parcul de cartier.

„Vedem schimbări în organism, cum ar fi scăderea tensiunii arteriale, modificarea variabilității ritmului cardiac și încetinirea bătăilor inimii — toate asociate cu o stare fiziologică de calm”, a declarat doctorul Kathy Willis, profesoară de biodiversitate la Universitatea Oxford, pentru podcastul What’s Up Docs? de la BBC Radio 4. Un studiu realizat în Marea Britanie, pe aproape 20.000 de persoane, a arătat că cei care petreceau cel puțin 120 de minute pe săptămână în mijlocul naturii aveau o probabilitate semnificativ mai mare să raporteze o stare bună de sănătate și o stare psihologică pozitivă. Dovezile privind beneficiile timpului petrecut în natură sunt atât de convingătoare, încât unele regiuni au introdus așa-numitele „rețete verzi” — programe prin care oamenii sunt încurajați să petreacă timp în natură pentru a-și îmbunătăți sănătatea fizică și mentală, cu efecte pozitive asupra fericirii și stării de bine. Hormonii tăi se resetează Sistemul hormonal al corpului participă și el la procesul de relaxare. Willis spune că petrecerea timpului în aer liber activează sistemul endocrin și reduce nivelurile de cortizol și adrenalină — hormonii care cresc atunci când ești stresat sau anxios. „Un studiu a arătat că persoanele care au petrecut trei zile într-o cameră de hotel în care se difuza ulei de Hinoki (chiparos japonez) au înregistrat o scădere accentuată a nivelului de adrenalină și o creștere semnificativă a celulelor natural killer din sânge.”

Celulele NK sunt cele care luptă împotriva virusurilor din organism. Participanții la studiu aveau încă un nivel crescut al acestor celule chiar și două săptămâni după ce inhalaseră mirosul. În esență, natura „liniștește ceea ce trebuie liniștit și întărește ceea ce trebuie întărit”, a rezumat prof. Ming Kuo, de la Universitatea din Illinois, pentru BBC. „Un weekend de trei zile în natură are un impact uriaș asupra sistemului nostru de apărare împotriva virusurilor, iar chiar și o lună mai târziu, activitatea acestuia poate fi cu 24% peste nivelul inițial.” Ea adaugă că și perioadele mai scurte petrecute în natură au efecte mai mici, dar persistente. Mirosul este un simț puternic

A mirosi natura este la fel de benefic ca a o vedea sau a o auzi. Mirosul copacilor și al solului este plin de compuși organici eliberați de plante, iar „când îi inspiri, unele molecule pătrund în sânge”. Willis spune că pinul este un exemplu excelent: mirosul unei păduri de pini te poate calma în doar 90 de secunde, iar efectul durează aproximativ 10 minute. Poate crezi că efectul relaxant al naturii e doar psihologic, dar un alt studiu a arătat că și bebelușii foarte mici, care nu au amintiri asociate cu anumite mirosuri, se linișteau atunci când în camera lor era pulverizat limonen — o substanță cu efect calmant. Natura îți hrănește intestinul cu bacterii benefice Pe lângă faptul că îți liniștește mintea, natura îți poate întări și microbiomul, deoarece solul și plantele sunt pline de bacterii bune.