Este alertă epidemiologică din cauza gripei: 8 decese în doar 6 zile. Ce spune ministrul Sănătății despre lipsa de medicamente

Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei în acest sezon a ajuns la 22. Foto: Getty Images

Ministrul Sănătății a declarat stare de alertă epidemiologică din cauza gripei. 22 de persoane au murit, iar printre ele și un copil de trei ani. Pentru a limita răspândirea infecțiilor respiratorii, o serie de recomandări, venite din partea autorităților, sunt puse în aplicare în spitalele și unitățile de învățământ din țară. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit luni la Antena 3 CNN despre măsurile luate în cazul gripei și a lipsei de medicamente din farmacii și spitale.

Un număr de 133.635 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii) au fost raportate în săptămâna 20 - 26 ianuarie, fiind comunicate opt noi decese cu virus gripal, a informat, joi, Institutul Național de Sănătate Publică.

Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei în acest sezon a ajuns la 22.

„În săptămâna 20 - 26 ianuarie au fost raportate 133.635 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 0,4% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (133.057) și cu 6,5% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (125.452). Variația în plus față de media calculată de 110.986 a cazurilor din cinci sezoane anterioare (fără sezoanele pandemice) a fost de 20,4%”, afirmă sursa citată.

Potrivit INSP, au fost raportate 10.950 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 9.151 cazuri în aceeași săptămână a sezonului precedent și cu 6.994 înregistrate în săptămâna precedentă.

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județele, cele mai multe fiind în municipiul București (1.794) și în județele Cluj (1.147), Brașov (575), Prahova (510), Constanța (467), Iași (457), Sibiu (455) și Alba (410).

Au fost raportate 191 cazuri de gripă confirmată de laborator - 115 cu virus gripal tip A nesubtipat, 39 cu virus gripal AH1, trei cu virus gripal AH3 și 34 cu virus gripal tip B.

De la începutul sezonului au fost raportate 958 cazuri de gripă confirmate de laborator, dintre care: 605 cu virus gripal A nesubtipat, 205 cu virus gripal B, 131 cu virus gripal AH1,17 cu virus gripal AH3, 16 co-infecții de virus gripal cu SARS-CoV-2, 22 co-infecții de virus gripal cu VRS.

Până la data de 26 ianuarie, au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.138.318 persoane vaccinate antigripal, dintre care 1.117.668 din grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat.

Ministerul Sănătății a venit și cu o serie de recomandări pentru spitale și unitățile de învățământ.

Măsuri recomandate în spitale

programul de vizită al pacienților va fi limitat

personalul medical va fi triat

medicii și asistenții poartă masca de protecţie

Măsuri recomandate în școli

cadrele didactice să-i verifice pe elevi şi să-i trimită acasă dacă au simptome

aerisirea periodică a sălilor de clasă

asigurarea materialelor necesare pentru dezinfecție



„Atunci când ai un număr mare de infecții care apar într-un timp relativ scurt, trebuie să fii îngrijorat. Și am făcut pași concreți în acest sens. Pregătim și sistemul de sănătate, nu numai populația. În circa 2 săptămâni, maxim trei, o să intrăm pe un trend descendent al infecțiilor respiratorii. Dacă o să urmărim curbele acestea ale numărului de infecții care apar în fiecare an, cam așa ar trebui să fie lucrurile. O să vedem raportarea din această săptămână. Noi am remarcat o creștere susținută a numărului de cazuri de gripă care este diagnosticată clinic. Ați remarcat și dumneavoastră unele decese, din păcate, toate au fost înregistrate la persoane care nu s-au vaccinat. Peste 20 de decese înregistrate la persoane nevaccinate, inclusiv la un copil cu comorbidități din județul Argeș, cred”, a declarat la Antena 3 CNN ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Acesta a spus că preocuparea principală este aceea de a nu supraaglomera Unitățile de Primiri Urgențe.

„Am avut în cursul zilei de astăzi, la prima oră, o nouă întâlnire cu directorii Direcției de Sănătate Publică, ca să vedem cum funcționează sau dacă funcționează centrele de tratament ambulatoriu, de diagnostic și tratament ambulatoriu, care să fie accesibile publicului în fiecare zi, până seara și eventual și în weekend, măcar până după-amiază, încât adresabilitatea la aceste centre să reducă presiune asupra unităților de primiri urgențe”, a explicat Rafila.

Ministrul Sănătății: Este o problemă cu medicamentele în farmacii și spitale

A fost semnalată și o problemă cu unele medicamente în farmacii și în spitale. Sunt spitale care spun că nu mai au acele medicamente pentru afecțiunile respiratorii ale copiilor, iar în altele lipsește serul fiziologic.

„Da, e o problemă pe care o cunoaștem și o monitorizăm și facem și lucruri concrete, nu doar monitorizăm împreună cu producătorii de ser fiziologic. Ne-am întâlnit deja de două ori și am stabilit măsuri concrete care să compenseze cererea crescută din această perioadă, pentru că serul fiziologic, prin politica de preț pe care o are România de foarte mulți ani, nu este interesant din punct de vedere comercial și avem o listă de medicamente pe care le numim critice, la care să putem să facem ajustări de preț, dar trebuie să fie o politică coerentă, nu o politică care să rezolve o situație de moment. În timp, în ultimii mulți ani, anumite medicamente ieftine au dispărut de pe piață, ceea ce am putut să facem noi am făcut, am redus clawback-ul la medicamentele generice și am acceptat o mărire de preț între 7 și 14% la medicamentele cu valori între un leu și 50 lei”, a explicat ministrul Sănătății.