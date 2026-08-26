FDA a autorizat un nou medicament pentru cancerul pancreatic

Aprobarea FDA s-a bazat pe un studiu efectuat pe 500 de adulţi cu adenocarcinom pancreatic metastazat / Foto: Getty Images

Agenţia pentru alimente şi medicamente (FDA) din Statele Unite a autorizat miercuri un medicament cu acţiune ţintită al companiei Revolution Medicines, destinat adulţilor cu cancer pancreatic metastazat care au urmat un tratament anterior sau care nu pot primi chimioterapie combinată, informează Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Medicamentul, comercializat sub numele de Rasonque, cunoscut şi sub denumirea de Daraxonrasib, este o pastilă administrată o dată pe zi, concepută pentru a bloca mai multe forme ale proteinei RAS, care contribuie la dezvoltarea tumorilor în multe cazuri de cancer pancreatic.

Rasonque, un medicament oncologic pionier în clasa sa, a fost inclus în programul "National Priority Voucher" al Comisarului FDA, ce vizează accelerarea procesului de evaluare - reducând durata obişnuită de 10-12 luni la doar una sau două luni - pentru terapiile care răspund unor priorităţi majore de sănătate din Statele Unite şi unor nevoi medicale semnificative care sunt neacoperite.

Având în vedere lipsa unor opţiuni de tratament eficiente împotriva cancerului pancreatic, aprobarea emisă de FDA pentru Rasonque reprezintă un progres semnificativ într-un domeniu marcat de o rată de supravieţuire de doar 13% la cinci ani după diagnosticare - una dintre cele mai scăzute rate de supravieţuire înregistrate în rândul principalelor tipuri de cancer, potrivit American Cancer Society.

Aprobarea FDA s-a bazat pe un studiu efectuat pe 500 de adulţi cu adenocarcinom pancreatic metastazat, cel mai frecvent tip de cancer pancreatic, care primiseră anterior un tratament. Medicamentul a crescut rata de supravieţuire globală la 13,2 luni, comparativ cu 6,7 luni în cazul chimioterapiei standard, dublând practic durata de supravieţuire a pacienţilor.

Acest rezultat, salutat pe scară largă de comunitatea medicală, reprezintă primul progres semnificativ obţinut împotriva acestui cancer în ultimele decenii.

Anterior, FDA acordase acces anticipat la acest medicament în cadrul unui program care le permite pacienţilor cu afecţiuni grave sau care le pun viaţa în pericol să primească tratamente experimentale în afara studiilor clinice, înainte de autorizarea acestora de către agenţia de reglementare din Statele Unite.

Cele mai frecvente efecte secundare ale medicamentului Rasonque au inclus erupţii cutanate, diaree, inflamaţii ale mucoasei bucale, greaţă, stare de oboseală, vărsături, dureri abdominale, edem (umflare), scăderea apetitului şi sângerări.

Revolution Medicines nu a dat curs deocamdată unei solicitări din partea Reuters de a face declaraţii despre preţul şi disponibilitatea noului medicament.

American Cancer Society estimează că aproximativ 67.350 de pacienţi vor fi diagnosticaţi cu cancer pancreatic în acest an în Statele Unite.