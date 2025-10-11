WKND Femeile prezintă un risc genetic mai mare pentru a dezvolta depresie, potrivit noilor cercetări FOTO: Hepta

Femeile prezintă un risc genetic mai mare pentru a dezvolta depresie, arată datele celui mai amplu studiu diferențiat pe sexe despre afecțiunile psihice. Cercetarea publicată în Nature Communications a descoperit 16 variante genetice legate de depresie la femei și opt la bărbați.

Studiul a arătat că o proporție mare dintre variantele asociate cu depresia erau comune între sexe, dar exista o „povară mai mare de risc genetic la femei, care s-ar putea datora variantelor genetice specifice femeilor”.

Cercetătorii au analizat ADN-ul a cinci cohorte internaționale – Australia, Olanda, Statele Unite și două din Regatul Unit – cu o dimensiune finală a eșantionului de 130.471 de femei și 64.805 bărbați cu depresie majoră și 159.521 de femei și 132.185 de bărbați fără diagnostic, potrivit The Guardian.

Corelații genetice mai puternice în cazul femeilor

Au fost descoperite corelații genetice mai puternice la femei între depresie și trăsături metabolice (cum ar fi indicele de masă corporală și sindromul metabolic) decât la bărbații cu aceleași trăsături.

Dr. Jodi Thomas, cercetătorul principal, a declarat că aceste diferențe genetice „pot ajuta la explicarea motivului pentru care femeile cu depresie prezintă mai des simptome metabolice, cum ar fi modificări ale greutății sau niveluri de energie alterate”.

Autorii au recunoscut că studiul a inclus aproximativ de două ori mai multe femei cu depresie decât bărbați și au efectuat analize suplimentare pentru a se asigura că rezultatele lor nu s-au datorat diferenței de dimensiuni ale eșantioanelor.

Potrivit statisticilor, mai mult de 1 miliard de persoane se confruntă cu afecțiuni mintale, cele mai frecvente fiind anxietatea şi depresia, iar acest număr creşte mai rapid decât cel al populaţiei mondiale.

Prof. Philip Mitchell, de la Școala de Medicină Clinică a Universității din New South Wales, a declarat că „a existat o dezbatere de lungă durată cu privire la motivele constatării că depresia este mai frecventă la femei decât la bărbați, majoritatea studiilor raportând că femeile au un risc de 2 până la 3 ori mai mare de depresie în comparație cu bărbații”.

Până acum, teoriile au fost legate de factori sociali și psihologici, de exemplu, impactul rolului feminin în îngrijirea familiilor în comparație cu rolul bărbaților în generarea de venituri sau vulnerabilitățile de personalitate la femei

„Acest studiu genetic inovator, foarte interesant, dintr-un studiu global de mare amploare, oferă dovezi solide că aceste diferențe în ratele depresiei se pot datora, de fapt, factorilor genetici, constatând semnificativ din punct de vedere statistic mai multe regiuni de risc pentru depresie în genom la femei în comparație cu bărbații și o suprapunere redusă a acestor regiuni între bărbați și femei”, a spus Mitchell.