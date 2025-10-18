Generația „skincare”. Copii de 8 ani ajung să folosească produse anti-îmbătrânire, după ce văd influenceri pe rețelele sociale

Salish Matter, o adolescentă de 15 ani și-a lansat propriul brand de creme speciale pentru tineri. Sursa foto: captura Instagram/salishmatter

Tot mai multe fete, cu vârste cuprinse între 8 şi 13 ani își împărtășesc „rutinele de înfrumusețare” pe rețelele sociale. Piața este în plină expansiune, iar medicii și psihologii trag un semnal de alarmă cu privire la riscurile pentru sănătate.

Din ce în ce mai mulţi copii, cu vârste cuprinse între 8 și 13 ani, au crescut văzând pe reţelele sociale cum influencerii recomandă cea mai bună cremă pentru prevenirea ridurilor sau produsul perfect pentru o piele mai netedă. Astfel, numărul fetelor, dar și al băieților care, de Crăciun, în loc de mașinuțe și păpuși de jucărie, cer renilor să le aducă măști hidratante pentru buze moi sau seruri pentru gene mai lungi a crescut.

În 2024, vânzările globale de produse de îngrijire a pielii pentru copii au depășit 4,8 miliarde de dolari, potrivit platformei Statista. Până în 2030, se estimează că această cifră va crește la 6,5 ​​miliarde de dolari. Un studiu realizat de Boston Consulting Group (BCG) a constatat că vârsta medie la care se începe îngrijirea pielii este în scădere: astăzi este de 12 ani, comparativ cu 14 ani în anul 2000. 75% dintre adolescenții americani folosesc produse de îngrijire a pielii și parfumuri până la vârsta de 13 ani, conform aceluiași raport. Și influența nu vine doar din exemplele de acasă. Este adevărat că, potrivit BCG, 50% dintre adolescenții intervievați au primit produsele pe care le folosesc de la părinții lor, relatează La Stampa.

Dar este, de asemenea, adevărat că multe companii cosmetice au profitat de trendul îngrijirii pielii pentru copii, capabili să golească rafturile cu un singur clic. Este cazul lui Salish Matter, o adolescentă de 15 ani cu 4,6 milioane de urmăritori pe Instagram, care și-a lansat propriul brand de produse cosmetice, Sincerely Yours, special creat pentru tineri cu scopul declarat „ să încurajeze adolescentele să devină încrezătoare, puternice și îndrăznețe”. 80.000 de oameni au participat la lansarea mărcii de cosmetice într-un mall din New Jersey, unde produsele s-au epuizat aproape imediat.

Pe lângă poveștile de succes precum aceasta, multe fete și băieți se filmează pe rețelele sociale în timp ce realizează rutina de îngrijire a pielii. Cea mai cunoscută este, probabil, North West, fiica lui Kim Kardashian, care la vârsta de zece ani a postat primul ei videoclip despre rutina ei de îngrijire a pielii de dimineață.

La întrebarea ce riduri ar trebui să netezească o fetiță de nouă ani, mulți specialiști, inclusiv dermatologi și psihologi, sunt îngrijorați de consecințele acestei tendințe. Pe de o parte, riscul este fizic: rutinele de îngrijire a pielii constând în mai mulți pași și mai multe produse pot adesea deteriora o piele atât de tânără, în loc să o îmbunătăţească. Formulele bazate pe ingrediente precum retinolul sunt concepute pentru femeile adulte. Utilizarea rețelelor sociale pentru a găsi o cremă hidratantă este cu siguranță mai rapidă decât consultarea unui dermatolog, dar pe termen lung, poate fi mai dăunătoare.

Celălalt pericol este psihologic. La fel ca un abdomen plat, a avea o piele netedă și fără imperfecțiuni a devenit noul standard de frumusețe al vremurilor actuale. Expunerea la aceste modele de perfecțiune de la o vârstă fragedă poate alimenta nesiguranța și teama de a nu fi acceptat.

Lanțul suedez de farmacii Apotek Hjärtat a încercat o posibilă soluție prin faptul că nu mai vinde produse anti-îmbătrânire copiilor sub 15 ani. Este o încercare de a-i face pe copii să își dorească o bicicletă sub bradul de Crăciun, şi nu o loțiune tonificană pentru față.