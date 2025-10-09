„În România, copiii dependenți de mediul online nu pot fi tratați.” Avertismentul dur al specialiștilor

09 Oct 2025

Conferința „Sănătatea mintală în era digitală”.

România nu are, în acest moment, nicio strategie și niciun centru medical capabil să trateze adicțiile digitale – a recunoscut chiar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la conferința „Sănătatea mintală în era digitală”, organizată de Q Magazine, marți, 7 octombrie, la Palatul Patriarhiei.

„Astăzi, Ministerul Sănătății nu are o strategie pentru adicțiile din spațiul virtual. Nu există un centru de sănătate mintală funcțional care să poată consilia și trata copiii dependenți de mediul online. Poate că există pe hârtie, dar în realitate nu există. Și da, este un obiectiv al nostru”, a spus ministrul, anunțând construirea a șase centre specializate.

Avertisment de la Yale: „Ne prostim. Creierul uman se degradează digital”

Invitatul special al evenimentului, prof. dr. Martin Jan Stránský, neurolog la Universitatea Yale, a prezentat concluzii șocante despre efectele tehnologiei asupra creierului.

„Ne prostim. IQ-ul a încetat să mai crească după anul 2000. Cu cât telefonul e mai departe de dumneavoastră, cu atât memoria e mai bună. Cele mai nocive sunt rețelele sociale. Ele abuzează psihologia umană”, a spus profesorul.

Stránský a citat studii recente care arată că utilizarea excesivă a telefoanelor duce la performanțe școlare mai slabe și instabilitate emoțională. „UNESCO recomandă interzicerea telefoanelor mobile în toate școlile din lume. 69 de țări au făcut-o deja. Domnule ministru David, dumneavoastră când o s-o faceți?”, l-a întrebat neurologul pe ministrul Educației, prezent în sală.

„ Cu cât ești mai conectat, cu atât ești mai singur”

Profesorul Vasile Dîncu a prezentat rezultatele unui studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES):

„Deși 90% dintre români sunt conectați la internet, țara noastră nu are politici publice dedicate bunăstării psihice. Marele paradox este că suntem hiperconectați, dar tot mai singuri.”

Sociologul a cerut elaborarea unei strategii naționale pentru bunăstarea digitală, care să includă educația, prevenția și protecția tinerilor.

Legea majoratului digital: protejarea copiilor pe rețelele sociale

Senatoarea Nicoleta Pauliuc a prezentat proiectul său legislativ care prevede ca tinerii sub 16 ani să își poată face conturi pe rețele sociale doar cu acordul părinților.

„Nu interzicem tehnologia, ci îi facem pe părinți parteneri”, a spus inițiatoarea legii, adoptate deja de Senat.

La eveniment au participat miniștri, medici, psihiatri, sociologi și reprezentanți ai organizațiilor civice. Printre invitați s-au numărat prof. dr. Vlad Ciurea, prof. dr. Carmen Orban, dr. Radu Țincu, dar și reprezentanți ai Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care susțin programe de educație și sănătate mintală destinate tinerilor.

Mărturia unei mame: „14 luni de iad din cauza rețelelor sociale”

Un moment emoționant a fost mărturia Roxanei Dima, mama unui băiat de 12 ani care a suferit de anorexie nervoasă, declanșată de conținutul toxic din mediul online.

„O banană la două zile, măsurată și cântărită. 14 luni de iad. Nu mi-am imaginat vreodată că propriul copil ar putea ajunge prizonierul unei boli născute din influențele rețelelor sociale”, a povestit femeia.

„ Trebuie să controlăm tehnologia, nu să ne controleze ea”

Concluzia evenimentului a fost formulată de prof. dr. Vlad Ciurea:

„Nu dorm cu telefonul lângă mine. Noi trebuie să controlăm tehnologia, nu tehnologia pe noi.”

Conferința organizată de Q Magazine a adus în prim-plan una dintre cele mai mari provocări ale epocii moderne – sănătatea mintală în era digitală – și a cerut autorităților o reacție rapidă.

Pentru prima dată, oficial, s-a recunoscut că România nu are un sistem capabil să trateze dependența de online, deși specialiștii avertizează că numărul copiilor afectați crește de la an la an.