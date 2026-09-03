Liderul mondial în politici de longevitate, Ilia Stambler, vine la Congresul Internațional de Longevitate pe 24 septembrie

2 minute de citit Publicat la 16:23 03 Sep 2026 Modificat la 16:23 03 Sep 2026

Ilia Stambler, la Congresului Internațional de Longevitate

Dorința omenirii de a adăuga mai multă viață anilor nu se mai rezumă la studii izolate în laboratoare, ci devine rapid o prioritate pe agenda sistemelor internaționale de sănătate publică.

Trecând de la simpla tratare a bolilor la menținerea pe termen lung a unui organism sănătos și funcțional, știința actuală ne oferă șansa de a rescrie regulile îmbătrânirii. Aceste intervenții revoluționare trebuie însă validate clinic și transformate în decizii accesibile tuturor, motiv pentru care specialiștii români se pregătesc pentru o nouă reuniune de elită.

Pentru a conecta sistemul medical autohton la aceste standarde vitale, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României va organiza cea de-a doua ediție a Congresului Internațional de Longevitate. Evenimentul, conceput ca o platformă de transfer tehnologic și educație avansată, este programat pentru data de 24 septembrie 2026 și se va desfășura în incinta Bibliotecii Naționale a României.

Valoarea științifică acestui forum academic este confirmată și de parteneriatele strategice încheiate cu cele mai prestigioase organizații din domeniu, printre care se numără International Longevity Alliance și Asociația VETEK.

Această colaborare de excepție a fost anunțată direct printr-un mesaj video oficial transmis de doctorul Ilia Stambler, o voce marcantă a comunității științifice globale.

În calitate de președinte al ambelor organizații internaționale, el și-a exprimat entuziasmul pentru apropiata vizită în România, declarând: „Sunt bucuros că organizațiile noastre se numără printre partenerii internaționali ai acestui congres și voi vorbi despre promovarea internațională a longevității sănătoase, așteptând cu nerăbdare să văd mulți dintre voi acolo”.

Aportul științific al doctorului Ilia Stambler este definitoriu pentru evoluția politicilor publice axate pe sănătatea vârstnicilor. Recunoscut ca unul dintre principalii promotori ai cercetării în domeniu și director științific al Asociației VETEK Seniority, el vine la București pentru a demonstra de ce extinderea perioadei de viață activă reprezintă o investiție strategică a statului, nu doar un moft medical. Munca sa aprofundată, inclusiv prin referințe ample la istoria medicinei, oferă factorilor de decizie argumente solide pentru a transforma conceptul de healthspan într-un pilon central al strategiilor naționale de sănătate.

Pentru a contura o abordare integrată, acest lider mondial va împărți scena cu unii dintre cei mai respectați cercetători din domeniu.

La congres vor participa experți vizionari precum doctorul Maria Blasco, a cărei cercetare în biologia telomerilor a deschis orizonturi formidabile pentru regenerarea celulară, sau inginerul transumanist José Cordeiro, expert în impactul inteligenței artificiale asupra sănătății.

Alături de aceștia, contribuțiile profesorului Valerio Orlando în epigenetică și ale doctorului Elizabete Argale în longevitatea feminină confirmă un nivel științific de vârf.

Validat de interesul masiv înregistrat la prima ediție, acest eveniment conectează definitiv profesioniștii din România la marile fluxuri de inovație globală, aducând tehnologia și cercetarea direct în sprijinul luptei pentru o viață mai lungă și lipsită de suferință.





