Medici din România vor învăţa de la specialişti belgieni despre tratamentul pacienților cu arsuri grave. Rogobete: Reprezintă un model

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis, luni seară, că a stabilit o colaborare cu Belgia în tratamentul pacienților cu arsuri grave, după o vizită la spitalul militar belgian "Regina Astrid" şoi discuţii la Centrului de Arși Gravi. "Am discutat despre dezvoltarea unui nou parteneriat între Ministerul Sănătății din România și autoritățile belgiene, care să vizeze formarea echipelor medicale din România direct în acest centru, dar și schimburi de expertiză în organizarea unităților pentru mari arși", a afirmat Rogobete.

"Am început delegația oficială în Belgia cu o vizită realizată alături de Excelența Sa, doamna Ambasador Andreea Păstârnac la Spitalul Militar Regina Astrid, unul dintre cele mai performante centre europene în tratamentul pacienților cu arsuri grave.

Am discutat cu conducerea spitalului și cu echipa Centrului de Arși Gravi despre modul lor de organizare, despre protocoalele medicale și despre standardele ridicate care definesc activitatea acestui centru. În prezent, aici sunt internați trei pacienți români cu arsuri severe. Am stat de vorbă și cu aparținătorii acestora – starea pacienților este stabilă, iar evoluția este atent monitorizată. Sperăm ca lucrurile să evolueze favorabil.

Această vizită este însă mai mult decât o evaluare punctuală. Este un pas concret spre viitor.

Spitalul Militar din Bruxelles a fost, de-a lungul timpului, un partener esențial pentru România. Mulți pacienți români cu arsuri grave au fost tratați aici și au avut o șansă reală la viață. Experiența acumulată – de la organizarea fluxurilor medicale până la rigoarea protocoalelor – reprezintă un model pe care România trebuie să îl integreze.

Am discutat despre dezvoltarea unui nou parteneriat între Ministerul Sănătății din România și autoritățile belgiene, care să vizeze formarea echipelor medicale din România direct în acest centru, dar și schimburi de expertiză în organizarea unităților pentru mari arși", a declarat Rogobete.

"Pentru că în România suntem într-un moment decisiv: cele două centre pentru mari arși de la Timișoara și Târgu Mureș sunt aproape finalizate. Clădirile sunt gata, echipamentele sunt în curs de instalare, iar anul acesta vor deveni operaționale.

Dar trebuie spus clar: nu doar infrastructura face diferența. Diferența o fac oamenii, protocoalele, disciplina și modul de organizare.

De aceea, am invitat echipa medicală și conducerea spitalului din Belgia să viziteze aceste centre și să contribuie direct, prin expertiza lor, la funcționarea lor la cele mai înalte standarde. România are astăzi infrastructura. Următorul pas este să construim excelența în jurul ei", a adăugat Rogobete.