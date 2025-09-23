Ministrul Sănătății a cerut Agenţiei Naţionale a Medicamentului să stabilească dacă paracetamolul provoacă autism

Ministrul Sănătăți a cerut Agenției Naționale a Medicamentului cele mai recente studii cu privire la paracetamol. Foto: Hepta / Getty Images

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că a cerut Agenției Naționale a Medicamentului un punct de vedere cu privire la reacțiile secundare ale paracetamolului, după ce președintele american Donald Trump a spus că acest produs este "probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism", scrie Agerpres.

"Am văzut declarația domnului președinte (Trump). Nu mă pronunț asupra declarației dânsului. Am solicitat Agenției Naționale a Medicamentului un punct de vedere avizat, studiile recente în vigoare şi sigur că voi face o declarație şi (voi avea) un răspuns ferm pentru această situație.

Acum nu am un răspuns clar", a spus Rogobete la Palatul Parlamentului.

El a menționat că până în acest moment nu i s-a atras atenția din partea specialiștilor cu privire la acest subiect.

"Cred că rezultatele științifice şi studiile de specialitate pot demonstra dacă există sau nu există o legătură între paracetamol şi o serie de reacții adverse.

După cum bine cunoaștem, toate medicamentele au şi reacții adverse, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, dar este nevoie de studii științifice suplimentare pentru a putea arăta, dovedi acest lucru", a subliniat ministrul.

Ce urmează după ce Trump a spus că paracetamolul provoacă autism

Rogobete a fost întrebat ce le recomandă oamenilor după declarațiile fără dovezi făcute de Donald Trump cu privire la paracetamol.

"Nu știm dacă sunt fără dovezi sau nu. Din acest motiv, am solicitat Agenției Naționale a Medicamentului să facă o evidență cu cele mai recente studii în domeniu.

Dacă există studii care demonstrează acest lucru şi aceste studii nu mai recomandă consumul de paracetamol, cel mai probabil că şi producătorul îl va retrage de pe piață.

Nu va trebui să luăm noi o decizie din acest punct de vedere. Așteptăm analiza ANM şi apoi putem discuta în cunoștință de cauză", a reiterat ministrul.

Într-o declarație făcută luni la Casa Albă și criticată pe scară largă de specialiști, președintele american Donald Trump a sfătuit insistent femeile însărcinate să nu ia paracetamol (comercializat în SUA sub brandul Tylenol).

"Nu luați! Nu-i dați copilului!", a cerut republicanul.

Potrivit lui Trump, acest medicament "este probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism".