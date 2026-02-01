„Nu este vorba doar de durere, ci de o serie întreagă de evenimente”. Ce provoacă, de fapt, migrenele

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Înțelegerea noastră asupra migrenei începe în sfârșit să se schimbe, răsturnând ideile despre ce este un simptom, ce este un factor declanșator și care parte a creierului este esențială pentru dezvoltarea de tratamente eficiente. Durerea se strecoară în spatele globului ocular, unde stă ca un pumnal, și apoi coboară până la maxilar. Uneori arde, alteori, pulsează și bubuie, ca și cum ar bate la ușă și ar cere să iasă. Această afecțiune neurologică este a doua cea mai răspândită cauză de dizabilitate din lume. Cu toate acestea, în ciuda frecvenței sale și a efectelor sale debilitante, migrena rămâne în mare parte un mister, scrie BBC News.

Există multe întrebări fără răspuns despre ce este de fapt migrena, ce o cauzează și ce se poate face pentru a eradica afecțiunea din viața pacienților.

„Aș spune că este probabil printre cele mai puțin înțelese tulburări neurologice, sau tulburări în general”, spune Gregory Dussor, profesor de științe comportamentale și ale creierului la Universitatea din Texas, Dallas, SUA.

Acum, cercetătorii încep să descopere cauzele migrenei și chiar recent au reușit să vadă cum se desfășoară aceasta în timp real sub formă de semnale electrice în creierul pacientului. Prin efectuarea de studii asupra genelor, vaselor de sânge și cocktailului molecular care se învârte în mintea pacienților, oamenii de știință se apropie de înțelegerea motivului pentru care apare migrena, cum poate fi tratată și de ce este o experiență cronică, care afectează întregul corp.

De ce este atât de greu de studiat

Începând cu secolele XVIII-XIX, migrena a fost de obicei considerată un capriciu feminin: unul care atingea doar femeile inteligente, fermecătoare și frumoase, cu „personalități migrenoase”. Deși trei sferturi dintre pacienții cu migrenă sunt femei, această stigmatizare veche de secole a frânat cercetarea privind migrena.

„Oamenii au considerat-o o boală a isteriei”, spune Teshamae Monteith, șefa diviziei de cefalee de la Sistemul de Sănătate al Universității din Miami, din SUA.

Chiar și astăzi, foarte puține universități au centre solide de cercetare a migrenei, iar investițiile în această problemă sunt palide în comparație cu domeniile altor afecțiuni neurologice.

„Totuși, povara psihologică, fizică și economică a migrenei este foarte reală”, spune Monteith.

Deși migrena este cea mai frecventă în cei mai productivi ani de viață ai unei persoane, între mijlocul anilor 20 și 50, persoanele cu migrenă sunt mai predispuse să fie nevoite să lipsească de la serviciu, să își piardă locurile de muncă și să se pensioneze anticipat. Datele din Marea Britanie sugerează că o persoană de 44 de ani cu migrenă costă guvernul cu 19.823 de lire sterline (27.300 de dolari) în plus în fiecare an, comparativ cu o persoană fără migrenă, ceea ce înseamnă că migrena costă economia publică, în general, cu 12 miliarde de lire sterline (17 miliarde de dolari) în fiecare an.

Una dintre provocările studierii migrenei este varietatea simptomelor. Unii pacienți prezintă simptome precum greață și vărsături, vertij, dureri de stomac și sensibilitate crescută la lumină și sunet. Mai mult de jumătate dintre pacienți prezintă oboseală extremă, în timp ce unii au pofte alimentare specifice. Alții căscă excesiv în fazele incipiente. Aproximativ 25% dintre pacienți prezintă aure, viziuni cu străluciri luminoase zimțate sau estompare, cum ar fi scurgerile de lumină ale camerelor de film.

„Întregul atac de migrenă este un lucru foarte complicat. Nu este vorba doar de durere. Este vorba de o serie întreagă de evenimente care se întâmplă cu mult înainte ca o durere de cap să înceapă vreodată”, spune Dussor.

Factorii declanșatori despre care se crede că pornesc un atac sunt la fel de variați: lipsa somnului poate provoca o migrenă, dar alți pacienți indică faptul că ciocolata, brânza maturată, cafeaua sau vinul alb le-o provoacă în aceeași măsură. Stresul pare a fi strâns legat de migrenă pentru majoritatea pacienților.

Factori declanșatori vs. simptome

În timp ce oamenii de știință care studiază migrena au fost mult timp nedumeriți de gama vastă de factori declanșatori, acum un număr tot mai mare de cercetări sugerează că mulți dintre acești factori ar putea fi doar manifestări ale unor simptome precoce.

Un pacient ar putea, de fapt, să caute în mod subconștient anumite alimente în acele stadii foarte timpurii ale unui atac: de exemplu, ciocolată sau brânză.

„Asta înseamnă că este ușor să asociezi consumul acelui aliment ca factor declanșator al atacului, dar el ar putea fi deja început”, spune Debbie Hay, profesor de farmacologie și toxicologie la Universitatea din Otago, Dunedin, Noua Zeelandă.

„Ei bine, acesta este un exemplu clasic, iar atribuirea cauzală este probabil greșită. Ce se întâmplă dacă, în schimb, în ​​timpul fazei premonitorii a unui atac, ești sensibil la mirosuri, observi mirosuri pe care în mod normal nu le-ai observa?”, spune Peter Goadsby, profesor de neurologie la King's College London, în Marea Britanie.

Goadsby a analizat scanările cerebrale ale pacienților cu migrenă care simt că lumina le declanșează atacul și i-a comparat cu pacienții care nu tind să dea vina pe lumină pentru apariția durerii. Doar primii au prezentat hiperactivitate în partea creierului responsabilă de vedere chiar înainte de migrenă, ceea ce sugerează că, în acel moment, erau pregătiți biologic să fie mai sensibili la lumină decât ceilalți.

„Fără îndoială, ceva se întâmplă din punct de vedere biologic”, spune Goadsby.

Însă căutarea de a descoperi acel mecanism biologic care stă la baza acestuia a fost una lungă.

Originea genetică a migrenei

Studiile efectuate pe gemeni arată că există o componentă genetică puternică și că, dacă părinții sau bunicii au avut migrene, este statistic probabil ca afecțiunea neurologică să se moștenească.

„Genele moștenite par să joace un rol-cheie în cazul a aproximativ 30-60% dintre persoanele care suferă de migrenă, alți factori externi cumulativi, cum ar fi istoricul vieții, mediul și comportamentul, explicând restul”, spune Dale Nyholt, genetician la Universitatea de Tehnologie din Queensland, Australia.

Nyholt analizează mii de oameni pentru a găsi exact genele care funcționează în mod necontrolat, dar căutarea a fost „mai complexă decât speram în mod ideal”. În 2022, a analizat genele a 100.000 de pacienți cu migrene, comparându-le cu cele a 770.000 de persoane care nu au migrene.

El a identificat 123 de „fragmente de risc”, mici diferențe în ADN-ului oamenilor, care erau asociate cu migrena. Acum efectuează un alt test cu 300.000 de pacienți cu migrenă, în speranța de a găsi mai multe. El estimează că „probabil există mii”.

Analiza lui Nyholt a dezvăluit deja, însă, că unii dintre markerii genetici implicați în migrenă par a fi strâns corelați cu depresia și diabetul, precum și cu dimensiunea diferitelor structuri din creier. Nyholt suspectează că există o „constelație” de moduri în care aceste grupuri de gene se pot manifesta ca afecțiuni diferite în lumea reală, datorită modului în care afectează creierul. Totuși, echipa nu a reușit încă să identifice niciuna dintre genele specifice implicate într-un mod util pentru fabricarea de medicamente.

Sânge vs. creier Din cauza naturii pulsatile a durerilor de cap la multe persoane, unul dintre suspecții predominanți pentru atacurile de migrenă erau vasele de sânge care duc în creier și provoacă un flux sanguin care inundă creierul. Însă oamenii de știință nu au putut niciodată să găsească în mod concludent o corelație între fluxul sanguin și debutul migrenei. „Pur și simplu nu poate fi atât de simplu ca «vasul de sânge face X». Poți să-i dai fiecărui om de pe Pământ un medicament care va provoca dilatarea vaselor de sânge și nu toată lumea va avea o migrenă”, spune Dussor. Asta nu înseamnă că vasele de sânge nu au nicio legătură cu migrena: multe dintre genele de risc descoperite de Nyholt în testul genetic privind originea migrenei sunt gene care ajută la reglarea venelor. Vasele de sânge se dilată anormal în timpul atacurilor și pot fi de fapt dezumflate cu medicamente pentru a ajuta la ameliorarea durerii migrenoase. Așadar, deși sunt cu siguranță implicate într-un atac de migrenă, este posibil să nu fie cauza. „Efectele lor asupra migrenei ar putea fi cauzate de alți factori ascunși, cum ar fi o eliberare anormală de molecule care cauzează durere în pereții venelor sau alte semnale trimise de la vene la creier. Sau dilatarea lor ar putea fi pur și simplu un simptom al migrenei, mai degrabă decât o cauză”, adaugă Dussor. „Migrena se află la interfața dintre ceea ce oamenii numesc neurologie și psihiatrie”, spune Goadsby. Oamenii de știință din școala sa de gândire găsesc corelații între migrenă și afecțiuni precum convulsiile, epilepsia sau accidentul vascular cerebral. „Provocarea cu toate lucrurile care implică cu adevărat sistemul nervos central este de a desluși părțile sale”, spune Goadsby, de la elementele constitutive celulare ale creierului, structura sa și modul în care electricitatea circulă prin neuroni.

Unde cerebrale Principala teorie pentru oamenii de știință care studiază rolul creierului în migrenă este că un atac este o undă electrică lentă, anormală, care se răspândește prin cortexul cerebral, cunoscută sub numele de depresie corticală cu răspândire. Această undă suprimă activitatea creierului și provoacă activarea nervilor dureroși din apropiere, declanșând alarma și inflamația. „Unda de depresie corticală cu răspândire practic descarcă tot felul de molecule rele în creier”, spune Michael Moskowitz, profesor de neurologie la Facultatea de Medicină Harvard din Cambridge, Massachusetts, SUA. Dar de ce începe această undă electrică neregulată, unde se răspândește și cum duce la atâtea simptome? Este încă greu de stabilit cu precizie. În martie 2025, oamenii de știință au surprins unda în timp real în timp ce monitorizau creierul unei paciente în vârstă de 32 de ani, în pregătire pentru o intervenție chirurgicală. Unda a fost detectată prin intermediul a 95 de electrozi introduși în craniul ei. S-a răspândit de la cortexul vizual și, apoi, timp de încă 80 de minute, în tot creierul. Însă depresia corticală răspândită explică totuși alte simptome neurologice care apar în timpul unui atac de migrenă, cum ar fi oboseala, căscatul, ceața mentală și poftele pentru anumite tipuri de alimente. O mică regiune din interiorul creierului, numită hipotalamus, se activează în mod ciudat cu o zi înainte de un atac de migrenă. La urma urmei, hipotalamusul este implicat și în răspunsurile la stres și în ciclul somn-veghe, care sunt factori declanșatori comuni ai migrenei. Însă sunt necesare studii mai ample pentru a înțelege rolul său. Esențial este că nici cortexul vizual, nici hipotalamusul, nu sunt locul unde apare durerea migrenoasă. Durerea de cap este resimțită în fibrele nervoase ale meningelui, membrana externă groasă, gelatinoasă și triplă a creierului, și printr-un fascicul nervos gros numit ganglionii trigemeni, care conectează meningele la stimulii de la față, scalp și ochi. De aceea, simt atacul de migrenă în spatele orbitei și până la maxilar. Așadar, unii oameni de știință cred că acest sac lipicios din jurul creierului ar putea deține cheia înțelegerii migrenelor. Meningele Meningele sunt pline de celule imunitare a căror sarcină este de a proteja creierul, iar atunci când sunt excitate, moleculele pe care le eliberează pot declanșa inflamații care pot afecta neuronii de cealaltă parte a meningelui. Dussor și alții propun ipoteza că un răspuns hiperactiv al acestor celule imunitare ar putea declanșa migrena. Acest lucru ar putea explica de ce atacurile de migrenă par a fi statistic mai frecvente la persoanele cu rinită alergică și, din punct de vedere anecdotic, mai prevalente în timpul sezonului alergiilor, deoarece alergenii precum polenul ar putea declanșa aceste celule imunitare. Există și alte semne că meningele ar putea fi legătura vitală dintre factorii declanșatori din mediu și ceea ce se întâmplă apoi în creier. De-a lungul acestei membrane sunt presărate structuri capabile să detecteze modificările acidității, care ar putea fi cauzate de fluctuații fiziologice, inflamații care înconjoară creierul sau o undă electrică neclare care suprimă activitatea creierului. Când detectează că meningele devin mai acide, trimit semnale electrice pentru a activa fibrele dureroase implicate în atacurile de migrenă. „Ar fi minunat dacă am putea găsi un marker molecular pentru migrenă, mai ales că începem tratamentele pentru pacienți și vrem să aflăm cine răspunde la tratament și cine nu”, spune Monteith. „Totuși, măsurătorile din sânge care constată creșteri bruște ale CGRP reflectă în mare parte mecanismele periferice ale creierului”, spune Pradhan. Nimeni nu știe cu adevărat de ce CGRP-urile apar atât de abundent în zona creierului în timpul atacului. Probabil că sunt încă doar mici fragmente dintr-un puzzle mare, mai ales că migrena este considerată din ce în ce mai mult o afecțiune cronică, asemănătoare unui spectru, care afectează întregul corp. „Cred că există o mulțime de oportunități pentru ca oamenii să vină și să investigheze puțin. Doar ce am început să descoperim ce se întâmplă cu migrena”, spune Pradhan.