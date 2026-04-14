O nouă generație de imunoterapii reușește să elimine complet cancerul. Pacient vindecat: „E incredibil, ca din SF”

4 minute de citit Publicat la 20:18 14 Apr 2026 Modificat la 20:18 14 Apr 2026

După aproape 100 de ani de dezvoltare, tratamentele care folosesc sistemul imunitar al corpului pentru a lupta cu cancerul încep să își arate cu adevărat rezultatele, iar în unele cazuri chiar salvează vieți.

Când Maureen Sideris, în vârstă de 71 de ani, a fost tratată pentru cancer de colon în 2008, a avut nevoie de operație. Tratamentul a avut succes, dar recuperarea a fost grea. Paisprezece ani mai târziu, femeia din New York a fost diagnosticată cu cancer esofagian. De data aceasta, tratamentul a fost complet diferit și a fost administrat într-un studiu clinic. La fiecare trei săptămâni, mergea la Memorial Sloan Kettering Cancer Center din New York pentru perfuzii de 45 de minute cu un medicament numit dostarlimab.

După doar patru luni, tumora dispăruse complet - fără operație, fără chimioterapie și fără radioterapie. Singurul efect secundar important a fost o insuficiență suprarenală care îi provoca oboseală.

„E incredibil. E ca din science fiction”, spune ea, potrivit BBC.

Și totuși, este real. Sideris este una dintre tot mai multele persoane care beneficiază de imunoterapie, o metodă de tratament aflată în plină dezvoltare după mai bine de un secol de cercetare. Promisiunea ei este tratament personalizat, perioade mai lungi de remisie și mai puține efecte secundare decât chimioterapia sau radioterapia.

„Oamenii trăiesc și au o calitate bună a vieții. Vorbim chiar despre vindecări”, spune Jennifer Wargo, profesor de oncologie chirurgicală și cercetător în imunoterapie la MD Anderson Cancer Center din Texas.

Cum funcționează imunoterapia

Sistemul imunitar are în mod natural capacitatea de a recunoaște și elimina celulele anormale. În mod normal, ar trebui să elimine și celulele canceroase. Problema apare atunci când cancerul „păcălește” sistemul imunitar și se ascunde printre celulele sănătoase.

Scopul imunoterapiei este să „demaște” aceste celule și să ajute sistemul imunitar să le recunoască și să le distrugă.

Două dintre cele mai cunoscute tipuri de tratament sunt terapiile CAR T și inhibitorii de puncte de control imunitar.

În cazul terapiei CAR T, medicii extrag din sânge celule imunitare, le modifică în laborator ca să recunoască mai bine cancerul, apoi le reintroduc în corp.

Inhibitorii de puncte de control funcționează altfel: blochează „butonul de oprire” al sistemului imunitar, pe care unele celule canceroase îl activează pentru a scăpa de atac. Fără acest mecanism, sistemul imunitar poate reacționa și distruge cancerul.

Această descoperire a fost recompensată cu Premiul Nobel în 2018 și este deja folosită în mai multe tipuri de cancer.

Deși promițătoare, aceste tratamente nu funcționează pentru toți pacienții

CAR T funcționează în principal pentru cancerele de sânge și este greu de aplicat în tumorile solide, care reprezintă peste 90% dintre cazuri. În plus, este un tratament costisitor și complex.

Și inhibitorii de puncte de control pot avea efecte secundare serioase. „Pot apărea reacții foarte variate”, spune medicul oncolog Samra Turajlic de la Francis Crick Institute din Londra. Sistemul imunitar poate ajunge uneori să atace și țesuturi sănătoase, nu doar tumora.

În practică, doar aproximativ 20-40% dintre pacienți răspund la imunoterapie. Restul nu obțin beneficii clare, dar se expun totuși la efecte secundare.

Cum încearcă cercetătorii să crească eficiența

Oamenii de știință testează mai multe direcții pentru a îmbunătăți rezultatele. Unele studii sugerează că dieta bogată în fibre ar putea ajuta, prin influențarea microbiomului intestinal. Alte cercetări indică faptul că anumite medicamente ieftine, precum statinele, ar putea amplifica efectul imunoterapiei.

Există și ideea că momentul administrării contează - pacienții tratați mai devreme în cursul zilei ar putea răspunde mai bine.

O altă strategie este combinarea imunoterapiei cu radioterapia sau ultrasunetele, care pot face tumora „mai vizibilă” pentru sistemul imunitar.

Unul dintre cele mai importante direcții este medicina personalizată.

„Cancerul nu este o singură boală. Sunt 200 de boli diferite”, spune Karen Knudsen, de la Parker Institute for Cancer Immunotherapy.

Fiecare pacient poate avea o formă ușor diferită de cancer, chiar dacă diagnosticul pare același.

„Putem începe să tratăm nu doar cancerul, ci pacientul”, spune și Sandra Demaria, de la Weill Cornell Medical Center.

La Memorial Sloan Kettering Cancer Center, cercetătorii au testat imunoterapia pe pacienți cu o anumită mutație genetică. Rezultatele au fost spectaculoase: în mai multe cazuri, tumorile au dispărut complet. Într-un studiu extins, 84 din 103 pacienți au avut dispariția completă a tumorii după tratament.

„Trebuie să trecem de la vremuri medievale la medicina modernă”, spune medicul Luis Diaz. „Nu mai putem face mereu operații invazive precum îndepărtarea rectului sau a stomacului. Trebuie să găsim soluții mai bune”.

Totuși, doar aproximativ 5% dintre pacienți sunt eligibili pentru acest tip de tratament.

Vaccinurile împotriva cancerului

O altă direcție promițătoare este dezvoltarea vaccinurilor împotriva cancerului. Ideea este simplă: așa cum vaccinurile antrenează sistemul imunitar împotriva virusurilor, la fel ar putea fi „antrenat” și împotriva celulelor canceroase.

Primele rezultate sunt încurajatoare. Într-un studiu recent, nouă pacienți cu cancer de rinichi au primit vaccinuri personalizate după operație, iar toți au avut un răspuns imun puternic și au rămas fără recidive ani mai târziu.

„E o lume nouă”, spune Knudsen. „Putem crea vaccinuri adaptate exact tumorii fiecărui pacient”.

Chiar dacă rezultatele sunt spectaculoase, cercetătorii avertizează că multe tratamente nu vor trece de studiile clinice.

În plus, există și pacienți care probabil nu vor răspunde niciodată la imunoterapie, deoarece unele tipuri de cancer sunt mai greu de controlat de sistemul imunitar.

Totuși, pentru cei care răspund, diferența este uriașă.

„Suntem pe drumul cel bun”, spune Maureen Sideris. „Mi s-a spus că în 10 ani chimioterapia și radioterapia vor părea ceva depășit, ca o metodă veche din alte timpuri”.