„O provocare majoră”. Studiul care arată de ce se îngrașă din nou oamenii după ce renunță la injecțiile de slăbit

3 minute de citit Publicat la 19:28 24 Noi 2025 Modificat la 19:28 24 Noi 2025

Cercetări anterioare au arătat că persoanele care opresc tirzepatida tind să recâștige mare parte din greutatea pierdută. sursa foto: Getty

Un nou studiu arată că persoanele care renunță la injecțiile de slăbit Mounjaro nu doar că pun la loc kilogramele pierdute, ci se confruntă și cu revenirea problemelor de sănătate pe care tratamentul le îmbunătățise, precum tensiunea, colesterolul sau glicemia, scrie The Guardian.

Mounjaro, care conține substanța activă tirzepatidă, a devenit un medicament popular pentru scăderea în greutate, studiile sugerând că poate ajuta pacienții să piardă în medie 20% din greutatea corporală după 72 de săptămâni de tratament.

Totuși, cercetări anterioare au arătat că persoanele care opresc tirzepatida tind să recâștige mare parte din greutatea pierdută.

Acum, specialiștii care au analizat rezultatele unui studiu clinic numit Surmount-4 spun că și alte beneficii ale medicației – precum scăderea tensiunii arteriale și scăderea nivelului de colesterol – se inversează la oprirea tratamentului.

Naveed Sattar, profesor de medicină cardiometabolică la Universitatea din Glasgow, care nu a făcut parte din echipa de cercetare actuală, dar a fost implicat în studii anterioare ale aceluiași trial, a declarat că „rezultatele nu sunt o surpriză, deoarece excesul de greutate este un factor bine cunoscut care crește tensiunea arterială și afectează controlul glicemiei”.

„În consecință, atunci când greutatea pierdută prin intervenții terapeutice este recâștigată, acești factori de risc cardiometabolici tind să crească în funcție de viteza și amploarea revenirii în greutate”, a explicat el.

„Menținerea pe termen lung a unei greutăți reduse rămâne o provocare majoră, dar există speranța că în anii următori vor apărea strategii noi și mai accesibile pentru susținerea controlului ponderal”, a adăugat Sattar.

Studiile au sugerat, de asemenea, că utilizarea tirzepatidei și a altor medicamente pentru slăbit la pacienții cu boli cardiace reduce riscul de spitalizare pentru insuficiență cardiacă sau deces din orice cauză.

„Așa că întreruperea lor ar putea elimina un efect protector”, a spus Sattar.

Într-un articol publicat în revista Jama Internal Medicine, cercetătorii – printre care se aflau și specialiști ai companiei farmaceutice Eli Lilly, producătorul Mounjaro – explică modul în care au analizat datele din studiul Surmount-4, ce a inclus participanți cu obezitate sau supraponderali care aveau cel puțin o afecțiune asociată greutății.

Toți participanții au primit tirzepatidă timp de 36 de săptămâni, împreună cu suport nutrițional și un program de exerciții fizice, după care au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri egale: un grup a continuat medicația încă 52 de săptămâni, iar celălalt a trecut pe placebo. Nici participanții, nici cercetătorii nu știau cine, în ce grup era înscris.

Echipa s-a concentrat pe rezultatele a 308 participanți care pierduseră cel puțin 10% din greutatea corporală la finalul celor 36 de săptămâni inițiale, înainte de trecerea la placebo. După un an de la oprirea tirzepatidei, 82% dintre acești participanți recâștigaseră 25% sau mai mult din greutatea pierdută inițial.

Cercetătorii au descoperit că o creștere mai mare în greutate până la finalul studiului era asociată cu o inversare mai accentuată a îmbunătățirilor nu doar în ceea ce privește greutatea, ci și într-o serie de alți indicatori: circumferința taliei, nivelul colesterolului, tensiunea arterială și glicemia.

„Per ansamblu, la săptămâna 88, participanții care recâștigaseră 75% sau mai mult din greutatea pierdută după oprirea tirzepatidei reveniseră la valorile inițiale (săptămâna 0) ale parametrilor cardiometabolici”, scriu cercetătorii, precizând totuși că persoanele care au recâștigat până la 50% din greutate mențineau încă îmbunătățiri față de începutul studiului.

Echipa spune că rezultatele „susțin importanța menținerii pe termen lung a pierderii în greutate prin intervenții asupra stilului de viață și medicație pentru obezitate, pentru a menține beneficiile cardiometabolice și calitatea vieții”.

Jane Ogden, profesor emerit la Școala de Științe ale Sănătății de la Universitatea din Surrey, a adăugat că folosirea injecțiilor pentru slăbit nu duce întotdeauna la dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase de alimentație și mișcare, notând că uneori poate produce chiar obiceiuri alimentare mai slabe, pentru că oamenii își pierd motivația de a găti sau mânca sănătos.

„După oprirea medicației, oamenii revin la comportamentele anterioare și se îngrașă iar. Odată cu asta, apar și inversările beneficiilor cardiace, pentru că dieta și activitatea fizică revin la starea dinainte”, spune ea.

O altă cercetare sugerează că femeile care opresc utilizarea tirzepatidei sau semaglutidei înainte de sarcină sau în primele stadii ale sarcinii tind să ia mai mult în greutate în timpul sarcinii și au un risc mai mare de naștere prematură, diabet gestațional și tulburări hipertensive ale sarcinii decât femeile care nu au folosit astfel de medicamente.

Totuși, Sattar avertizează că acest studiu nu demonstrează o relație cauză-efect și spune că sunt necesare mai multe cercetări.

„Femeile care foloseau injecțiile pentru slăbit probabil ar fi intrat în sarcină cu o greutate mai mică decât ar fi avut altfel, iar această diferență de greutate este foarte greu de controlat complet în analize observaționale”, a explicat el. „Așadar, rezultatele ar trebui interpretate cu prudență”.