O substanță din cafea poate încetini dezvoltarea celulelor canceroase. Cercetătorii japonezi au aflat cum se întâmplă asta

O substanță din cafea poate încetini dezvoltarea celulelor canceroase. FOTO: Getty Images

O echipă de cercetători din Japonia a descoperit cum acidul cafeic, o substanță care se găsește în cafea, poate încetini dezvoltarea celulelor de cancer colorectal. Descoperirea ar putea ajuta, în viitor, la dezvoltarea unor metode noi de prevenire și tratament, scrie presa de la Tokyo.

Studii recente au arătat că persoanele care beau cafea par să aibă un risc mai mic de a dezvolta cancer colorectal. Totuși, până acum nu era clar ce anume din cafea produce acest efect și cum acționează în organism.

Cercetătorii japonezi, printre care Motoki Watanabe și Shogen Boku, au pornit de la ideea că un compus important din cafea, acidul clorogenic, este descompus în intestin și se transformă în acid cafeic. Ei au analizat apoi ce efect are această substanță asupra celulelor de cancer colorectal.

În prima etapă, cercetătorii au observat că acidul cafeic a redus clar formarea grupurilor de celule canceroase. De asemenea, au descoperit că această substanță se leagă de o proteină numită RPS5, asociată cu o evoluție mai gravă a bolii la pacienții cu cancer colorectal.

Apoi, cercetătorii au constatat că, atunci când activitatea proteinei RPS5 este blocată, ciclul de dezvoltare al celulelor canceroase se oprește înainte ca acestea să își copieze ADN-ul.

Atât acidul cafeic, cât și blocarea RPS5 au dus la scăderea nivelului unei alte proteine, numite ciclină D1, care ajută celulele să crească și să se înmulțească. Analiza echipei arată că RPS5 controlează cantitatea acestei proteine prin reglarea ARN-ului mesager produs de gene. Acest proces este cunoscut sub numele de „reglare post-transcripțională”. Toate aceste rezultate sugerează că acidul cafeic se leagă direct de RPS5, îi blochează activitatea și reduce nivelul ciclinii D1, ceea ce încetinește creșterea celulelor de cancer colorectal.

Motoki Watanabe a spus că speră ca această descoperire să ducă la dezvoltarea unor substanțe noi, inspirate din structura acidului cafeic, precum și la noi metode de prevenire și tratament care să țintească proteina RPS5.

În același timp, cercetătorul a atras atenția că studiul este unul de bază, realizat pe celule în laborator, și nu dovedește direct că simplul consum de cafea previne cancerul colorectal. El a mai spus că băutura conține și cofeină, dar și alte substanțe, astfel că nu este potrivită pentru toată lumea, iar consumul excesiv nu este recomandat.

Rezultatele cercetării au fost publicate pe 5 martie în revista științifică britanică Scientific Reports.