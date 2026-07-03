OMS anunţă că epidemia de hantavirus s-a încheiat. Virusul a îmbolnăvit 13 oameni, iar 3 dintre aceştia au murit

OMS anunţă că epidemia de hantavirus s-a încheiat. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Epidemia de hantavirus care a afectat pasagerii navei de croazieră MV Hondius s-a încheiat, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății.

Directorul general, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că ultima persoană care intrase în contact cu cineva expus la hantavirus pe navă și-a încheiat perioada de carantină. Rezultatul de la ultima testare a fost negativ, iar pacientul a plecat acasă, notează BBC.

Nu au mai fost raportate cazuri noi începând cu data de 25 mai, iar „OMS consideră că epidemia de hantavirus s-a încheiat”, a adăugat acesta.

Epidemia, care a provocat îmbolnăvirea a 13 persoane și decesul a 3 dintre acestea, a fost cauzată de virusul Andes, o tulpină rară de hantavirus.

Nava de croazieră MV Hondius a plecat din Argentina pe 1 aprilie. OMS a declarat anterior că primele două cazuri „au călătorit prin Argentina, Chile și Uruguay într-o excursie de observare a păsărilor, care a inclus vizite la locuri unde era prezentă specia de șobolan despre care se știe că este purtătoare a virusului”.

Experții în sănătate cred că, în acest caz, virusul s-ar fi putut transmite între oameni care au fost în contact strâns.

650 de oameni intraseră în contact cu bolnavii

Joi, OMS a anunțat că peste 650 de persoane care au intrat în contact cu bolnavii au fost identificate și monitorizate de autoritățile din 33 de țări și teritorii.

Organizația a precizat că va continua să colaboreze cu guvernele și partenerii săi pentru a aprofunda înțelegerea focarului și a hantavirusurilor în general.

Dr. Diana Rojas Alvarez, medic în cadrul OMS, a declarat: „Virusul Andes și alte hantavirusuri reprezintă în continuare un risc pentru sănătatea publică în America de Sud și în alte zone endemice... Trebuie să continuăm să monitorizăm acest virus și să ne pregătim pentru o eventuală răspândire ulterioară.”

Cum se transmite hantavirusul

Hantavirusul se transmite, de obicei, de la rozătoare. Oamenii se infectează prin inhalarea aerului contaminat cu particule virale provenite din urina, excrementele sau saliva rozătoarelor.

Simptomele pot include: febră, oboseală extremă, dureri musculare, dureri abdominale, vărsături, diaree și dificultăți de respirație.

Acestea apar, de regulă, la două-patru săptămâni după expunerea la virus, dar se pot manifesta și după mai mult de o lună – motiv pentru care perioada de izolare recomandată pasagerilor a fost atât de lungă.

Pasagerii care nu au necesitat evacuare medicală au debarcat în Tenerife (Spania), în luna mai, înainte de a fi transportați pe calea aerului către țările de origine.