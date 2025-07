Povestea Florinei, pacienta care a învins cancerul cu ajutorul medicamentelor inovatoare

Pentru Florina, decizia de a reveni acasă a fost începutul drumului spre vindecare. A trecut prin suferințe mari. Foto: captură Antena 3 CNN

România trăiește o adevărată dramă a sănătății, iar dincolo de cifre reci stau mii de destine, fiecare cu speranțe, frici și lupte reale. Pierderea anilor de viață înseamnă, pentru țara noastră, visuri frânte și familii care și-i văd pe cei dragi suferind, pentru că sistemul nu reușește să ofere la timp șansa vindecării. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitatea ce ar putea fi prevenită sau tratată. Asta nu înseamnă doar statistici: înseamnă oameni care ar fi putut fi salvați, dacă ar fi existat acces la tratamente moderne și eficiente.

Florina este una dintre aceste povești cu chip și cu glas. Ziua când a primit diagnosticul de cancer mamar a însemnat începutul unei lupte grele, necunoscută și plină de temeri.

„A fost o zi cam grea... Atunci am aflat, de la sora mea, care este medic, rezultatul biopsiei. Nu știam ce înseamnă. Nu m-am gândit niciodată că o să mor”, spune Florina, cu lacrimi în ochi.

A încercat tratamentul peste hotare, dar boala a recidivat, iar liniștea părea din ce în ce mai departe.

„După zece luni a recidivat. Am început din nou tratamentul, în Turcia, inițial. După aceea am zis că nu mai putem să facem atâtea drumuri. Am hotărât să revenim în țară, unde avem medici foarte buni. Am găsit o echipă foarte bună de doctori care au fost dispuși să mă opereze. Ei mi-au zis: „Bine că ați venit!”... Pentru că, altfel, nu se știe unde puteam să fiu acum.”, a povestit ea.

Pentru Florina, decizia de a reveni acasă a fost începutul drumului spre vindecare. A trecut prin suferințe mari:

„Nu mai am sânul drept de un an și jumătate. Când a venit momentul să mă tund, a fost un moment destul de dificil, mai ales pentru familie, pentru copii, pentru că ei nu înțelegeau exact ce se întâmplă. Am acceptat, pentru că asta făcea parte din procesul meu de vindecare, dar a fost un proces destul de dureros.”

Dar ajutorul a venit prin tratamente inovatoare și dedicarea extraordinară a echipei medicale pe care destinul i-a scos-o în cale.

Astăzi, Florina a ales să ofere, la rândul ei, speranță.

„Îmi doresc să ajut cât mai multe persoane care trec prin acest diagnostic. Am decis să mă angajez în cadrul echipei care m-a ajutat, care a fost acolo, lângă mine, și mi-a dat, practic, o nouă șansă la viață”, a spus tânăra.

Cuvintele Florinei răsună ca un manifest pentru fiecare pacient care încă luptă cu boala: „Aș vrea să le transmit tuturor fetelor și femeilor că atunci când pierdem ceva, câștigăm altceva. Și să nu le fie rușine de ele. Mie nu mi-a fost, niciodată. Eu am umblat fără perucă, pentru că am simțit că sunt eu, și fără păr...”

Iar atunci când reporterul îi spune: „Ai pierdut părul, dar ai câștigat viața...”, ea răspunde, simplu și hotărât: „Da, așa este.”

În România, doar unul din cinci medicamente inovatoare ajunge la pacient

Aceste mărturii arată cât de vital este accesul la medicamente inovatoare. Din păcate, pentru mulți români, șansa la viață depinde de o așteptare care durează mai mult de doi ani.

În timp ce în alte țări unul din două medicamente inovatoare este compensat la scurt timp după aprobare, în România abia unul din cinci ajunge la pacienți. Sunt mii de oameni mai puțin norocoși decât Florina, pentru care speranța întârzie să apară.

Și totuși, atunci când sistemul funcționează, când medicii au la dispoziție resursele și tratamentele cele mai bune, miracolele devin realitate de fiecare zi.

„Atunci când pierdem ceva, câștigăm altceva”, spune Florina, și ne arată că lupta pentru acces la inovație înseamnă nu doar vindecare, ci și demnitate, putere, puterea de a întoarce ceea ce ai primit.

Medicamentele inovatoare transformă vieți, refac familii și dau oamenilor șansa să fie din nou ei insisi, să muncească, să râdă și să spere. Aceste terapii sunt coloana vertebrală a unui sistem de sănătate modern, iar fiecare amânare sau restricție înseamnă, de fapt, o condamnare la suferință și pierdere.

Investiția în sănătate nu este un moft, ci o datorie de bază a unei societăți care vrea să își păstreze oamenii aproape și să le ofere șansa să meargă mai departe. Avem nevoie de o schimbare reală de direcție, în beneficiul întregului sistem de sănătate: să privim sănătatea ca pe cea mai importantă investiție în viitorul nostru.

Doar luptând pentru acces rapid și echitabil la medicamente inovatoare putem spera la un viitor în care românii nu mai sunt ultimii în Europa, ci acolo unde fiecare viață contează cu adevărat.