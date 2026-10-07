Premieră medicală în România. O valvă a inimii a fost montată fără operație pe cord deschis, la Spitalul Floreasca din Capitală

Procedura intervențională oferă o nouă șansă la viață pacienților care au un risc crescut pentru operația clasică pe corp deschis. Foto: Getty Images

Premieră medicală în chirurgia cardiovasculară din România. Echipa de medici condusă de profesor universitar doctor Horațiu Moldovan a montat pentru prima dată în țara noastră o valvă a inimii, fără operație pe corp deschis. Procedura intervențională realizată la Spitalul Floreasca din Capitală i-a salvat viața unui pacient de 65 de ani care prezenta un risc crescut pentru operația chirurgicală clasică. România este prima țară din Europa Centrală și de Est unde este disponibilă o astfel de valvă aprobată în urmă cu două luni de Autoritatea Competentă Europeană.

Procedura intervențională realizată în premieră în România oferă o nouă șansă la viață pacienților care au un risc crescut pentru operația clasică pe corp deschis. Printre ei se află și Vasile Barbu, care a început acum o nouă viață.

„Eram îngrijorat, eu nu mai puteam să meargă decât 6-10 metri și trebuia să stau. Plecam din casă, din apartamentul meu și până în parcare făceam trei-patru pauze.

Timpul trecea, trecea... și încă de ceva timp am urmărit studiile clinice. La vremea respectivă nu visam că în România ar putea să ajungă această tehnologie medicală și mă întrebam: 'Oare mai tezist până atunci?' Nu aveam nicio speranță”, a declarat Vasile Barbu, pacient.

Cu toate acestea, minunea a apărut. Prima procedură intervențională de acest fel a fost un succes.

Echipa de medici a fost condusă de profesorul universitar doctor Horațiu Moldovan. Specialiștii de la Spitalul Floreasca din Capitală au montat pentru prima dată în țara noastră o valvă a inimii fără a fi necesară operația pe cord deschis.

Valva tricuspidă a fost implantată printr-o venă de la gât.

„Aici este un domeniu care se dezvoltă foarte mult, care conturează așa-numită de proceduri cardio-structurale în care să repare defecte ale inimii, folosind tehnici radiologice, în esența lor, o metodă din ce în ce mai extinsă până acum, foarte cunoscută în general în populație în raport cu valva aortică.

Deci, înlocuirea valvei aortice prin tehnici radiologice, prin tehnici de cardiologie intervențională. Așa este un challenge (n.red. provocare) pentru medicina cardiovasculară, deoarece metodele clasice sau metodele chirurgicale, fie ele toracoscopice, endoscopice, minim invazive, au rezultate discutabile sau limitate din punct de vedere al eficienței și al durabilității în timp”, a declarat prof. univ. Horațiu Moldovan, medic de chirurgie cardiovasculară la Spitalul Floreasca.

„Clinica de chirurgie cardiovasculară cu cele 45 de paturi pot să spun că face minuni sub foarte multe aspecte. Nu poți face performanță, mai ales când te joci cu cordul pacientului sau cu vasele importante ale pacientului de unul singur. Și pentru asta avem nevoie de echipele multidisciplinare, practic, de toți profesioniștii care lucrează în acest spital, care e un spital public al Ministerului Sănătății, dar care pot să spun că, fără să exagerez, este cel mai important spital”, a declarat prof. universitar dr. Răzvan Ene - director medical Spitalul Floreasca.

„Este o premieră pentru țara noastră și pentru Europa de Est. Spitalul nostru se menține și prin această nouă premieră în avangarda spitalelor care adoptă proceduri inovatoare în sprijinul pacienților.

Și tocmai ca aceste proceduri sunt destinate acelor pacienți care prezintă comorbidități”, a declarat dr. Bogdan Opriță, purtător de cuvânt Spitalul Floreasca.

Valva implantată în premier a fost aprobată în urmă cu numai două luni de Autoritatea Competentă Europeană. În curând, valva ar putea fi decontată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.