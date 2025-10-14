Riscurile ascunse ale băuturilor carbogazoase. Studiul care ne-ar putea face să bem doar apă

Sucuri acidulate sunt periculoase pentru sănătate. Foto: GettyImages

Un nou studiu de amploare prezentat la Săptămâna Europeană de Gastroenterologie trage un semnal de alarmă serios cu privire la riscurile ascunse ale băuturilor carbogazoase, inclusiv ale celor etichetate ca fiind „dietetice” sau cu „zero zahăr”. Cercetarea, care a urmărit peste 123.000 de participanți din Marea Britanie timp de un deceniu, arată că doar o singură doză zilnică de băutură îndulcită artificial poate crește riscul de boală hepatică (MASLD) cu până la 60%, potrivit Euronews.

Studiul a analizat impactul consumului de băuturi asupra dezvoltării de steatoză hepatică (MASLD). Această afecțiune, caracterizată prin acumularea de grăsime în ficat, a înregistrat o creștere de 50% la nivel global în ultimele două decenii și afectează acum aproximativ 38% din populația lumii.

Concluziile cercetătorilor sunt clare: riscul de a dezvolta ficat gras (MASLD) este cu 60% mai mare la persoanele care beau sucuri ,,dietetice” și cu 50% mai mare la cele care consumă sucuri cu zahăr.

Mai mult, studiul a identificat o asociere între consumul de băuturi îndulcite artificial și o probabilitate crescută de deces din cauze hepatice.

Mitul alternativelor ,,sănătoase"

„Băuturile îndulcite cu zahăr sunt de mult sub lupă, în timp ce alternativele lor dietetice sunt adesea considerate o alegere mai sănătoasă,” a declarat Lihe Liu, autorul principal al cercetării.

,,Chiar și o singură doză pe zi de suc fără zahăr a fost asociată cu un risc crescut de ficat gras. Descoperirea noastră pune sub semnul întrebării convingerea multora că băuturile dietetice sunt inofensive”, adaugă acesta.

Cercetătorii explică mecanismul: în timp ce zahărul din băuturile clasice provoacă vârfuri de glicemie și acumulare de grăsime, îndulcitorii artificiali pot afecta ficatul prin modificarea microbiomului intestinal, perturbarea sațietății și stimularea poftei de dulce.

În final, experții reiterează că apa rămâne cea mai bună opțiune pentru hidratare și pentru reducerea riscului de boli hepatice, recomandând înlocuirea băuturilor carbogazoase și adoptarea unui stil de viață echilibrat.