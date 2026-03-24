Simptomele de meningită la copii și adulți. Cât costă în România vaccinurile care pot preveni boala

2 minute de citit Publicat la 07:00 24 Mar 2026 Modificat la 07:00 24 Mar 2026

Meningita este o afecțiune gravă care apare atunci când membranele ce protejează creierul și măduva spinării se inflamează. Boala poate fi provocată de bacterii, virusuri sau, mai rar, fungi și evoluează rapid, uneori în doar câteva ore. Tocmai de aceea recunoașterea rapidă a semnelor este esențială pentru a primi tratament la timp, scrie UK Health Security Agency.

Oricine poate face meningită, însă cele mai vulnerabile categorii sunt bebelușii, copiii mici, adolescenții și tinerii.

Simptomele de meningită la copii

La copii, simptomele pot fi diferite față de cele ale adulților și uneori greu de observat la început. Printre cele mai frecvente semne se numără:

refuzul alimentației și vărsături

somnolență accentuată sau dificultate la trezire

lipsă de energie sau, dimpotrivă, rigiditate și mișcări necontrolate

iritabilitate atunci când sunt luați în brațe

plâns ascuțit, neobișnuit

febră mare

mâini și picioare reci

piele palidă, pătată sau cu tentă albăstruie

respirație rapidă sau neobișnuită

apariția unor pete sau erupții care nu dispar la apăsare

În cazul bebelușilor, evoluția poate fi foarte rapidă, motiv pentru care orice schimbare bruscă de comportament trebuie evaluată de urgență.

Cum se manifestă boala la adulți

La adulți, simptomele de meningită pot semăna inițial cu o răceală sau gripă, dar se agravează repede. Cele mai comune sunt:

febră ridicată

dureri puternice de cap

gât înțepenit

sensibilitate la lumină

greață și vărsături

stare de confuzie sau dificultăți de concentrare

somnolență severă sau pierderea conștienței

convulsii

erupții pe piele care nu dispar la apăsare

În unele cazuri, meningita poate fi însoțită de septicemie (infecție puternică în sânge), o complicație extrem de periculoasă care necesită intervenție medicală imediată.

Vaccinurile nu sunt incluse în schema națională

În România, vaccinurile împotriva meningitei nu fac parte din schema obligatorie pentru toți copiii, fiind considerate opționale. Totuși, ele pot fi gratuite sau compensate pentru anumite categorii cu risc crescut.

Pentru cei care nu se încadrează în aceste categorii, vaccinurile se cumpără din farmacie, pe bază de rețetă:

vaccinul împotriva meningococului de tip B costă aproximativ 450–550 lei pe doză, fiind necesare 2 sau 3 doze

vaccinurile pentru tipurile A, C, W, Y au un preț de aproximativ 200–250 lei și, de regulă, necesită o singură doză

Totuși, potrivit insp.gov.ro, vaccinarea este gratuită pentru persoane vulnerabile, după cum urmează:

persoane cu vârsta ≥ 6 săptămâni și < 65 ani, aflate în una dintre următoarele situații: infecție HIV/SIDA; asplenie; pacient aflat în pregătire în vederea efectuării splenectomiei; siclemie; implant cohlear, displazii congenitale ale urechii interne; fistule de lichid cefalo-rahidian; boli oncologice; terapie imunosupresoare; transplant; imunosupresie; deficiențe persistente de componente ale complementului, pacienți care primesc recomandarea de tratament cu inhibitori de complement (anticorpi monoclonali umanizați) de ex: pacienții cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN), sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa), miastenia gravis generalizată (MGg) și tulburare din spectrul neuromielitei optice (TSNMO);

• persoane cu vârsta ≥ 65 de ani